Sau khi 2.400 căn hộ The Origami Sun (dự án The Origami, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Tp HCM) được đăng ký đặt mua chỉ trong 3 ngày, Vinhomes tiếp tục giới thiệu 5 toà cuối cùng đẹp nhất phân khu.

5 tòa tháp thuộc phân khu The Origami Sun sắp được ra mắt bao gồm S7.01, S7.02, S8.01, S8.02, S8.03, được ví như 5 viên ngọc quý bởi sở hữu vị trí đắc địa và tầm nhìn đẹp nhất dự án The Origami.

Với lợi thế nổi bật nhất chính là tầm nhìn không giới hạn, 5 toà căn hộ ở “toạ độ” có thể bao quát được cả không gian rộng lớn, thu trọn cảnh đẹp của TP.HCM từ trên cao.

Góc nhìn “panorama” mang đến “city view” thành phố rực sáng, đồng thời thu trọn trong tầm mắt cảnh quan nội khu với những thảm cỏ xanh mướt. Bên cạnh đó, những dòng kênh đào uốn lượn vừa mang tới không khí mát mẻ vừa đem tới vượng khí dồi dào giúp cuộc sống của cư dân tương lai mỗi ngày đều như đi nghỉ dưỡng.

Đặc quyền tầm nhìn đa dạng của 5 toà cuối cùng The Origami Sun đem tới nhiều lựa chọn cho chủ sở hữu (hình ảnh minh hoạ)

Nằm trong dự án chuẩn sống Nhật Bản - The Origami, 5 “viên ngọc” đẹp nhất The Origami Sun còn thừa hưởng hệ thống tiện ích đa dạng trải dài ngay dưới chân toà nhà: hồ bơi phong cách resort, sân thể thao, sân chơi trẻ em, thảm cỏ xanh mát… làm tăng thêm đặc quyền nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho cư dân mọi lứa tuổi.

Hệ thống tiện ích nội khu như “resort ngay thềm nhà” khẳng định chuẩn sống khác biệt (hình ảnh minh hoạ)

Đặc biệt, hệ thống trường học ngay trong nội khu The Origami cũng là đặc quyền cho cư dân The Origami Sun, nhất là các gia đình trẻ có con trong độ tuổi đến trường.

Với mong muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư, 5 toà cuối cùng của The Origami Sun mang tới chuỗi loại hình sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường bao gồm: Studio, 1 phòng ngủ (PN), 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN, 3PN+1. Diện tích sử dụng căn hộ linh hoạt từ 29,6m2 đến 108m2, trong đó không gian “cộng 1” tạo điều kiện cho chủ sở hữu có thể tự do sáng tạo thiết kế căn hộ của mình cho nhiều công năng khác nhau, từ không gian phòng ngủ, phòng làm việc hay không gian sinh hoạt chung.

Với diện tích mảng xanh và mặt nước đa dạng, 5 toà căn hộ cuối cùng của The Origami Sun sở hữu vị trí và tầm nhìn đẹp

Chính sách bán hàng hấp dẫn mang đến cơ hội gần hơn cho những cư dân tương lai của đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park

Bên cạnh việc ra mắt loạt toà căn hộ hấp dẫn nhất The Origami Sun, Vinhomes cũng đưa ra chính sách ưu đãi đặc biệt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ và trở thành cư dân của đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park.

Cụ thể, từ ngày 30/7/2020 khách hàng chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ là có thể ký Hợp đồng mua bán, được hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% kéo dài tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 15/09/2022. Đồng thời, tất cả các khách hàng sở hữu căn hộ sẽ được tặng voucher mua xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng, sẵn sàng cho cuộc sống trọn bộ “Nhà đẹp - Xe sang”.

Với việc ra mắt 5 tòa cuối cùng của phân khu The Origami Sun, Vinhomes hứa hẹn tiếp tục lập nên những kỳ tích mới như “cú hattrick” với The Rainbow, The Manhhattan và 5 tòa đầu tiên của dự án The Origami, đồng thời mang đến triển vọng tươi sáng cho thị trường BĐS khu đông nói riêng và BĐS TP.HCM nói chung.

The Origami là dự án mang đậm tinh thần Nhật trong lòng đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park. Mọi thông tin chi tiết, liên hệ: Website: https://theorigami.vinhomes.vn Fanpage: https://www.facebook.com/vh.grandpark.official

Minh Tuấn