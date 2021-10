Sự bài bản, chuyên nghiệp trong quản lý vận hành của Vinhomes Smart City là một yếu tố giúp phân khu The Sakura ghi điểm với khách hàng quốc tế. Đại đô thị này là “ngôi nhà chung” của cộng đồng cư dân gần 20 quốc tịch khác nhau.

“Quản gia” đẳng cấp

Sau 2 lần chuyển nhà chỉ trong gần 2 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Park Jun-ho (43 tuổi), một chuyên gia Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng, cho rằng khi chọn nơi ở thì một dự án đẹp nằm tại vị trí thuận tiện thôi là chưa đủ.

Anh Park kể, tòa nhà đầu tiên anh thuê an ninh lỏng lẻo, nhiều lần xảy ra mất cắp khiến vợ chồng anh bất an và phải lập tức chuyển đi ngay. Đến căn hộ thứ 2, do vướng mắc pháp lý, dự án chậm bàn giao sổ hồng nên cư dân liên tục căng băng rôn phản đối. Chủ đầu tư cắt bớt dịch vụ, tiện ích khiến những khách thuê nhà như anh bị vạ lây.

“Phải đến khi chuyển tới Vinhomes Smart City, trải nghiệm dịch vụ quản lý vận hành hoàn toàn khác biệt, chẳng khác gì các đô thị lớn tại Hàn Quốc, tôi mới nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng”, anh Park đánh giá.

Vận hành, quản lý chuyên nghiệp là một trụ cột quan trọng làm nên danh hiệu “dự án đáng sống bậc nhất” tại trung tâm mới phía tây Thủ đô của Vinhomes Smart City (Nam Từ liêm, Hà Nội)

Theo các chuyên gia, quản lý vận hành là yếu tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc của cư dân. Đơn vị quản lý, vận hành uy tín, chuyên nghiệp được ví như “quản gia” luôn thấu hiểu nhu cầu của cư dân và sẵn sàng đầu tư để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, trọn vẹn cho cư dân.

Thực tế, những dự án được đánh giá cao về quản lý, vận hành đều thu hút rất đông cư dân và tăng giá trị nhanh chóng. Nhận định này được minh chứng rõ nét từ 27 khu đô thị của Vinhomes, nơi thương hiệu này được vinh danh là một trong những đơn vị quản lý vận hành khu BĐS tốt nhất Việt Nam. Đặc biệt, nhờ tiêu chuẩn 5 sao trong quản lý vận hành, các khu đô thị Vinhomes được cộng đồng người nước ngoài lựa chọn sinh sống. Trong số đó, riêng Vinhomes Smart City hội tụ cư dân gần 20 quốc tịch an cư.

Quản lý chuyên nghiệp, vận hành thông minh, thân thiện

Vinhomes Smart City là 1 trong 3 đại đô thị được Vinhomes ứng dụng các công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành dựa trên 3 trụ cột là: An ninh - An toàn thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh và Căn hộ thông minh. “Thành phố quốc tế” còn sở hữu lợi thế vượt trội khi được vận hành theo mô hình của các đô thị thông minh hàng đầu thế giới như Singapore, Songdo của Hàn Quốc, Fujisawa của Nhật Bản... làm hài lòng ngay cả những cư dân khó tính đến từ các quốc gia phát triển.

Cư dân The Sakura được tận hưởng dịch vụ quản lý, vận hành chất lượng cao, đã được bảo chứng qua 27 khu đô thị Vinhomes khắp cả nước

Tại Vinhomes Smart City, cư dân có thể an tâm khi có “vệ sĩ” là hệ thống an ninh thông minh nhiều lớp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công nghệ nhận diện khuôn mặt (FaceID) cũng được ứng dụng trong việc kiểm soát an ninh của tòa nhà, giúp việc quản lý ra vào, vận hành thang máy, phát hiện và cảnh báo kẻ gian trở nên nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Cư dân “thành phố quốc tế” cũng được trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi vượt trội khi đại đô thị sở hữu trung tâm điều hành 24/7 ứng dụng các công nghệ AI, IoT hiện đại nhất, giúp giải đáp thỏa đáng mọi khúc mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, dù là nhỏ nhất.

“Một lần tôi đánh rơi điện thoại, may mắn là được một nhân viên bảo vệ Vinhomes nhặt được và đem trả tận nơi. Các nhân viên ở đây giống như người thân vậy, sự thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình của họ khiến những người nước ngoài chúng tôi cảm thấy nơi đây thực sự là mái nhà chung đáng sống”, chị Juliette Daniele, một giáo viên tiếng Anh sống tại Vinhomes Smart City kể.

Bàn tay chăm sóc tận tâm của Vinhomes giúp kiến tạo môi trường sống đẳng cấp, tiện nghi, văn minh và an toàn cho các cư dân The Sakura

Trong thời gian dịch bệnh, công tác quản lý, vận hành tại Vinhomes Smart City cũng “ghi điểm” với cư dân, đặc biệt là cộng đồng nước ngoài khi liên tục tổ chức vệ sinh, khử trùng các khu vực công cộng, thường xuyên nhắc nhở cư dân đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế với khách ra vào khu đô thị…

Các đại tiện ích như công viên Nhật Bản Zen Park, công viên thể thao Sportia, bể bơi ngoài trời… tuy tạm dừng hoạt động trong giai đoạn giãn cách nhưng vẫn thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, chăm chút tỉ mỉ để có thể sẵn sàng mở cửa trở lại, phục vụ cư dân bất cứ lúc nào.

“Tôi từng đưa rất nhiều khách quốc tế đến tham quan Vinhomes Smart City, tất cả đều ấn tượng mạnh trước sự khang trang, sạch đẹp và văn minh của đại đô thị. Điều đó chỉ có thể có được nhờ sự quản lý, vận hành chuyên nghiệp, tận tâm. Đây cũng là 1 trong những lý do phân khu The Sakura tại đây vừa ra mắt đã được khách quốc tế săn đón”, anh Ngọc Thư, một chuyên viên môi giới BĐS chia sẻ.

Minh Tuấn