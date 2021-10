Sở hữu hạ tầng giao thông thuận tiện và tiện ích sống đẳng cấp, phân khu The Sakura đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại khu vực phía tây Hà Nội.

Dòng khách ngoại “chảy” về phía tây Hà Nội

Theo khảo sát Expat Insider 2021 từ Tổ chức Internations công bố mới đây, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách những quốc gia hàng đầu cho người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến đầu tháng 4/2021, có tới hơn 100.000 người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Trên cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng, cộng đồng người nước ngoài có xu hướng sống tập trung theo quốc tịch. “Khách Hàn Quốc và Nhật Bản ưa thích và dịch chuyển về khu vực phía tây thành phố với 54% khách thuê”, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn Savills Hà Nội cho biết.

Theo các chuyên gia BĐS, sở dĩ khu vực phía tây Hà Nội ngày càng hấp dẫn khách ngoại quốc bởi sự đầu tư đồng bộ về cả hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, rất thuận tiện cho sinh hoạt. Nhờ hạ tầng giao thông được chú trọng, các dòng khách quốc tế làm việc tại khu công nghiệp lân cận thủ đô như Vĩnh Phúc hay khu công nghệ cao tại Hòa Lạc, Duy Tân, Mỹ Đình (Hà Nội) có xu hướng chọn phía các đô thị phía tây Hà Nội làm nơi an cư.

Các đại đô thị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống đẳng cấp phía tây Hà Nội như Vinhomes Smart City trở thành lựa chọn của nhiều cư dân quốc tế khi sang Hà Nội sinh sống và làm việc.

Số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, 58% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam là các chuyên gia, 12% giữ chức quản lý, 8% là giám đốc điều hành trở lên. Có thu nhập cao, dòng khách ngoại không tiếc tiền để chọn một nơi an cư đúng nghĩa, với nhiều yêu cầu khắt khe về nơi lưu trú như môi trường trong lành, không gian rộng rãi, thuận tiện giao thông, chất lượng xây dựng tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và giải trí cao cấp.

Theo các chuyên gia theo dõi thị trường BĐS, các đại đô thị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống đẳng cấp là lựa chọn số 1 của dòng khách ngoại. Đơn cử như đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) - “thành phố đáng sống” bậc nhất phía tây Hà Nội đã thu hút cộng đồng gần 20 quốc tịch khác nhau. Đặc biệt, các dự án liên kết với những thương hiệu quốc tế như phân khu The Sakura mang phong cách Nhật Bản trong lòng Vinhomes Smart City được quan tâm hơn cả.

“Khách quốc tế thường sống gần gũi nhau, nên những khu vực nào có hạ tầng tốt sẽ càng tập trung đông. Trong một tuần gần đây, cứ 5 khách hỏi thì ít nhất 2 người tìm đến The Sakura ở Vinhomes Smart City”, ông Trần Mạnh Hưng, chuyên gia môi giới BĐS cao cấp tại Hà Nội cho biết.

“Làng” quốc tế giữa lòng Thủ đô

Là sản phẩm hợp tác quốc tế đầu tiên giữa hai “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản Vinhomes - SAMTY (Nhật Bản), The Sakura được đầu tư bài bản, thiết kế kỳ công đến từng chi tiết, mang tới không gian sống vượt trội về hạ tầng và tiện ích, cảnh quan, để trở thành nơi an cư lý tưởng cho mọi cư dân quốc tế đến Hà Nội sinh sống và làm việc.

Nằm ở vị trí vàng - nơi giao thoa 3 tuyến metro mang lại khả năng kết nối không giới hạn cho cư dân The Sakura.

Lợi thế đầu tiên phải kể tới là vị trí. The Sakura sở hữu vị trí đắc địa, dễ dàng di chuyển đến các điểm trọng yếu trong thành phố qua tuyến đường giao thông huyết mạch như trục Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn và đường Lê Quang Đạo. Theo quy hoạch của TP. Hà Nội, phân khu The Sakura nằm giữa trung tâm của 3 tuyến Metro 5-6-7, cùng 2 trạm dừng gần dự án giúp thuận tiện kết nối trong tương lai. Cùng với hệ thống xe buýt điện VinBus, metro là loại hình phương tiện giao thông công cộng xanh, rất được lòng với dòng khách quốc tế.

Quy hoạch này có nhiều nét tương đồng với các quốc gia, thành phố hiện đại trên thế giới như Nhật Bản, Singapore, Pháp hay Dubai. Người dân nơi đây có xu hướng rời khỏi khu vực trung tâm chật chội tới sinh sống tại các khu đô thị mới rộng rãi hơn, đầy đủ tiện nghi tất cả trong một. Các khu “thành phố mới” này gắn kết với khu trung tâm cũ bằng trục giao thông tiện lợi, dễ dàng di chuyển.

Hệ sinh thái xanh của The Sakura và Vinhomes Smart City cũng là một đặc điểm nổi bật thu hút cộng đồng quốc tế. Vườn Nhật nội khu độc đáo có diện tích lên tới 11.000m2 tái hiện khung cảnh như mơ tại Nhật Bản với vườn thiền, đường chạy bộ, thung lũng hoa và các hồ cảnh quan. Cùng với công viên Nhật Bản Zen Park 6,1ha của khu đại đô thị, cư dân The Sakura sẽ được hưởng thụ cuộc sống an yên trong không gian mang đậm tinh thần Zen của xứ Phù Tang.

Bể bơi bốn mùa là một trong những hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp của phân khu The Sakura.

Kế cận The Sakura là Công viên trung tâm Central Park - 1 trong 3 lá phổi xanh của Vinhomes Smart City, công viên thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng cho cuộc sống năng động, khoẻ khoắn. Vị trí đặc biệt của The Sakura còn biến nơi đây trở thành một tâm điểm giáo dục của đại đô thị với 2 trường liên cấp Vinschool gần sát phân khu.

Nằm trong Vinhomes Smart City, The Sakura hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi với hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup vốn được khách trong nước và quốc tế đánh giá cao, gồm: Tiêu chuẩn vận hành thông minh từ Vinhomes, mua sắm tại TTTM Vincom, khám chữa bệnh tại Vinmec, và hệ thống trường liên cấp Vinschool, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân về một cuộc sống chất lượng cao giữa trung tâm mới phía tây Thủ đô.

Mang tới chất lượng sống đẳng cấp bậc nhất cho mọi cư dân, The Sakura được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh thành phố quốc tế Vinhomes Smart City - ngôi nhà chung của đông đảo người nước ngoài, góp phần kiến tạo một nhịp sống đa sắc màu, đa văn hoá, đa trải nghiệm, xứng tầm điểm đến quốc tế tại phía tây Hà Nội.

Minh Tuấn