Vinhomes - nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam vừa đại thắng ở Giải BĐS Châu Á - Thái Bình Dương 2021 (APPA), với 4 hạng mục danh giá cho 3 dự án: Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park và Grand World.

Những kiến trúc ấn tượng từ nhà phát triển BĐS hàng đầu

Giải thưởng BĐS Châu Á - Thái Bình Dương (APPA) vừa tổ chức lễ vinh danh trực tuyến các dự án đạt giải APPA 2021. Trong đó, Vinhomes Smart City gây ấn tượng với “cú đúp” giải thưởng danh giá gồm: “Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam” (Mixed use development) và “Dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam” (Sustainable residential development).

Đáng chú ý, ở hạng mục giải “Dự án phát triển nhà ở bền vững”, Vinhomes Smart City là dự án Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này. Với thành tích ấn tượng, Vinhomes Smart City trở thành dự án hiếm hoi của Việt Nam đại diện khu vực tham gia Giải thưởng BĐS quốc tế (International Property Awards - IPA) 2021.

Thành phố thông minh quốc tế Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có diện tích 280ha, nằm ở trung tâm hành chính mới phía tây Thủ đô. Vinhomes Smart City cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút lái xe, kết nối thuận tiện tới trụ sở các Bộ, ngành, hơn 30 trường đại học, Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc và các địa điểm khác trong thành phố thông qua đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn. Đặc biệt, Vinhomes Smart City được quy hoạch nằm giữa “tam giác vàng” của 3 tuyến metro trọng yếu 5 - 6 - 7, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp nổi trội với bộ 3 công viên liên hoàn rộng 16,3ha, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinbus…

Vinhomes Smart City “ghi điểm” bởi vị trí đắc địa, kết nối hoàn hảo (giao điểm của 3 tuyến metro trọng yếu) và mô hình đại đô thị chuẩn quốc tế. Dự án có mật độ xây dựng thấp chỉ 14,7%, có 3 công viên lên tới 16,3 ha trải dài hơn 3 km. Không gian sống xanh, đẳng cấp đưa Vinhomes Smart trở thành “thành phố quốc tế” phía tây Hà Nội, nơi hội tụ nhiều cư dân từ nhiều nền văn hóa.

Vinhomes Smart City gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, kết nối hoàn hảo (giao điểm của 3 tuyến metro trọng yếu) và mô hình đại đô thị chuẩn quốc tế giữa trung tâm mới của Thủ đô

Bên cạnh đó, 2 dự án Vinhomes Grand Park và Grand World cũng được vinh danh tại 2 hạng mục: “Dự án nhà ở cao tầng tốt nhất Việt Nam” (Residential high rise development) và “Dự án có kiến trúc phức hợp tốt nhất Việt Nam” (Mixed use architecture).

Dự án thành phố thông minh - công viên Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức, TP.HCM) có diện tích 271ha, sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm mới của TP. Thủ Đức vừa được thành lập. Vinhomes Grand Park cũng được đánh giá là đại dự án có ý tưởng thiết kế độc đáo với siêu công viên ven sông rộng 36 ha và 15 công viên giải trí nội khu theo chủ đề sáng tạo. Khuôn viên sinh thái và thông minh của Vinhomes Grand Park mang tới cho cư dân cao tầng một cuộc sống nghỉ dưỡng hiện đại ngay trong lòng đô thị.

Vinhomes Grand Park nổi bật bởi mô hình đại đô thị đẳng cấp quốc tế, tích hợp hệ sinh thái Vingroup (Vincom - Vinmec - Vinschool - VinBus), ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành và chuỗi cảnh quan tiện ích độc đáo. Với việc phát triển đồng thời những dự án như: The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami, dự án Vinhomes Grand Park mang đến những tiện ích vượt trội như: công viên Grand Park 36ha, đại lộ Ánh sáng, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, bộ đôi vườn Nhật Bản...

Khuôn viên sinh thái và thông minh của Vinhomes Grand Park mang tới cho cư dân cao tầng một cuộc sống nghỉ dưỡng hiện đại ngay trong lòng đô thị

Là một phần của siêu tổ hợp nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí 24/7 Phú Quốc United Center, Grand World vừa ra mắt đã gây choáng ngợp bởi kiến trúc lộng lẫy. Với quy hoạch nhà phố hai bên sông thơ mộng, bến thuyền tấp nập sôi động, Grand World tựa một “thành phố không ngủ” độc đáo ở Việt Nam.

Với quy mô 85 ha, Grand World sở hữu hệ thống lưu trú đa dạng; “thiên đường” ẩm thực - mua sắm từ hàng trăm thương hiệu bán lẻ; những điểm check-in không thể bỏ lỡ như: kênh đào Venice lãng mạn, công trình tre lớn nhất Việt Nam, nhà trưng bày gấu Teddy đầu tiên, 2 show thực cảnh đa phương tiện kỷ lục Việt Nam… Đặc biệt, nơi đây còn có Corona - casino đầu tiên cho phép người Việt vào cửa. Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24h/ngày, 365 ngày/năm, tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận, tràn đầy năng lượng như các “thành phố không ngủ” nổi tiếng trên thế giới.

Grand World là “gam màu” nổi bật trong “bức tranh” phát triển kinh tế đêm ở Phú Quốc

Không ngừng nâng tầm, sáng tạo

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinhomes chia sẻ: “Việc các dự án BĐS Vinhomes tiếp tuc giành được nhiều giải thưởng danh giá tại APPA 2021 cho thấy cho sự vận động sáng tạo không ngừng, tầm nhìn phát triển bền vững của Vinhomes trong lĩnh vực BĐS. Chúng tôi đã và sẽ luôn tiến về phía trước, không ngừng sáng tạo, tiên phong các xu thế nhằm mang đến cho khách hàng cuộc sống chất lượng cao”.

Giải thưởng BĐS châu Á - Thái Bình Dương (APPA) thuộc hệ thống giải thưởng BĐS danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards (IPA). Trong đó, giải thưởng đề cao các tiêu chí về chất lượng cuộc sống cho cư dân. APPA được tổ chức thường niên để vinh danh các chủ đầu tư và dự án xuất sắc trong lĩnh vực phát triển BĐS.

Trước đó, nhiều dự án mang thương hiệu Vinhomes đã được vinh danh trong hệ thống giải thưởng IPA như: Vinhomes Ocean Park được vinh danh là “Dự án Phức hợp tốt nhất Việt Nam” năm 2019 (Best mixed - use development 2019); Vinhomes Riverside với giải thưởng “Khu đô thị tốt nhất thế giới” năm 2018; Vinhomes Metropolis với giải thưởng “Tòa nhà cao tầng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017, Landmark 81 với giải thường “Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới” năm 2017.

Minh Tuấn