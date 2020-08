Thị trường second home vừa mang đến cơ hội đầu tư, vừa tạo nên những kỳ nghỉ dài hạn tại gia với những căn biệt thự sở hữu không gian sống tích hợp giữa sân vườn, tiện ích ngoại khu và nội khu đồng bộ, đẳng cấp.

Du lịch ngắn ngày được người Việt ưa chuộng

Từ một khảo sát vào năm 2018, Visa công bố bức tranh toàn cảnh về du lịch toàn cầu. Theo đó, khách du lịch trên toàn thế giới có xu hướng du lịch ngắn ngày hơn, mục đích chủ yếu là gắn kết gia đình và bạn bè. Trong đó, so với các quốc gia khác, người Việt có hành trình du lịch ngắn nhất trên thế giới với 74% chuyến đi chỉ kéo dài trong 4 đêm hoặc ít hơn.

Đối với người Việt hiện nay, nhu cầu về du lịch ngày càng lớn khi nguồn thu nhập được cải thiện. Từ một khảo sát cho thấy 50% người Việt Nam thường đi du lịch chủ yếu vào các dịp hè và lễ đặc biệt, 50% còn lại sẽ đi vào những ngày nghỉ dài, hoặc dịp kỷ niệm của bản thân và gia đình.

Người Việt có xu hướng du lịch ngắn ngày và thích du lịch trong nước

Cùng với việc ưa chuộng du lịch ngắn ngày, thì du lịch nội địa có thể được gọi là sự chọn lựa ưu tiên của người Việt. Sở hữu lợi thế lớn về tài nguyên thiên nhiên và những thắng cảnh đẹp, Việt Nam không chỉ thu hút khách trong nước mà lượt khách nước ngoài cùng tăng mạnh hàng năm.

Ngoài những địa điểm du lịch về biển, về những khu di tích văn hóa cổ thì khu vực có thảm thực vật xanh tự nhiên như Hà Giang, Phú Yên, Đà Nẵng…các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu...luôn là những điểm đến lý tưởng cho khách du lịch hiện nay.

Với xu hướng tìm về thiên nhiên, không chỉ phát triển về tiềm năng du lịch mà song song với đó là khai thác chốn lưu trú ngắn ngày được xây dựng lồng ghép đưa thiên nhiên vào trong không gian sống cũng được hình thành.

Kỳ nghỉ dài hạn tại gia

Xuất phát từ nhu cầu thực thế, những nhà phát triển bất động sản đã nhanh chóng đưa ra những sản phẩm bất động sản “cộng sinh” lên những vùng có điểm du lịch nổi tiếng nhằm tạo nên những địa điểm lưu trú đẳng cấp và chốn an cư 2 trong 1 cho cư dân yêu thích không gian xanh.

Từ đây, loại hình second home (ngôi nhà thứ 2) ra đời. Theo ghi nhận của Telegraph, Việt Nam lọt top 20 thị trường second home mới nổi. Về mức giá, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường second home hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD), sau Kenya và Slovenia. Theo các chuyên gia, đây là loại hình mới nổi tại thị trường Việt Nam do tích hợp được cả nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư khi sản phẩm nhàn rỗi.

Vài năm trở lại đây, thị trường second home đã ra những sản phẩm mới với căn biệt thự có giá từ 2-3 tỷ đồng, đây là mức giá phù hợp với tầng lớp trung lưu nhanh chóng sở hữu căn nhà thứ 2 với không gian nghỉ dưỡng thư thái cho gia đình vào cuối tuần.

Khu nghỉ dưỡng lý tưởng phía tây TP.HCM

Là một trong những địa phương sở hữu những điểm du lịch mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, Long An đang ngày càng phát huy thế mạnh của mình. Đồng thời nơi đây có đường ranh giới chung với TP.HCM nên thuận tiện với việc di chuyển, không mất quá nhiều thời gian. Đặc biệt phù hợp với du lịch ngắn ngày cho cả gia đình.

Việc tìm về những nơi cận thành phố để sở hữu ngôi nhà thứ 2 có sự gia tăng trong thời gian gần đây. Một không gian sống tích hợp giữa sân vườn, tiện ích ngoại khu và nội khu đồng bộ, đẳng cấp. Sở hữu sản phẩm này, chủ nhân không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị đồ dùng, hay lên kế hoạch trước cho một kỷ nghỉ của gia đình. Ngoài ra tiết kiệm chi phí vì không cần di chuyển xa mà vẫn được trải nghiệm đầy đủ những tiện ích cho một kỳ nghỉ đích thực.

West Lakes Golf & Villas - Nơi mang đến kỳ nghỉ tại gia tuyệt vời cho cả gia đình

Gần đây, West Lakes Golf & Villas - Khu đô thị chỉ cách TP.HCM chừng 60 phút di chuyển sở hữu tổ hợp tiện ích cao cấp đang trở thành tâm điểm trong việc chọn ngôi nhà thứ 2 của giới đầu tư.

Nơi đây không chỉ có công viên nước lớn mà còn có không gian cắm trại mang lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ thế, từ khu đô thị, cả gia đình dễ dàng đến những điểm du lịch của Long An như: rừng tràm, vườn sen Đồng Tháp Mười, hay địa đạo Củ Chi....

Ngoài ra, với sân vườn thông thoáng, West Lakes Golf & Villas hứa hẹn sẽ là nơi tổ chức những bữa tiệc ngoài trời lý tưởng, đem lại kỳ nghỉ tuyệt vời.

