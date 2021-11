Trong và sau dịch bệnh, giá trị về không gian sống được đề cao, từ đó xu hướng sống ven đô cũng trở nên thịnh hành hơn. Và Long An trở thành đích đến an cư lý tưởng của nhiều người bởi nhiều lợi thế nổi trội riêng.

Nhu cầu về không gian sống thay đổi

Theo các chuyên gia, nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng ven đô bắt đầu nhen nhóm từ năm 2017 - 2018 và thực sự bùng nổ sau dịch Covid-19. Người mua nhà giờ đây mong muốn có không gian sống tốt cho sức khoẻ với kiến trúc xanh, an toàn hơn, không quá đông đúc, mật độ xây dựng thấp nhưng không quá xa trung tâm thành phố vừa đảm bảo yếu tố đi lại, vừa được tận hưởng không gian xanh thanh bình.

Dự án Taka Garden Riverside Homes hướng tới nhu cầu sống khỏe ven đô

Nếu như trước dịch, các nhà đầu tư có xu hướng đánh bắt xa bờ, chuộng dòng bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch thì hiện tại các nhà đầu tư lại ưa thích phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô, bởi nhiều ưu điểm như: sở hữu lâu dài, nhà đầu tư có thể sử dụng để ở, nghỉ dưỡng bất cứ khi nào muốn, đặc biệt khi không sử dụng có thể kinh doanh lưu trú thu về khoản lợi nhuận bền vững.

Một chuyên gia Singapore làm việc tại Long An chia sẻ: “Tôi cũng như đa số đồng nghiệp của mình chọn sống tại TP.HCM và mỗi ngày chấp nhận di chuyển để đến Long An làm việc, rồi lại từ Long An trở về nhà.Tôi cảm thấy mình cần nên có một ngôi nhà tại đây để vừa có thể làm việc thoải mái, vừa có thể tận hưởng không gian sống trong lành của miền Tây”.

Với tốc độ phát triển của Long An, rõ ràng thị trường đang bị bỏ ngỏ này cần được lấp đầy nhanh chóng. Đây không chỉ là vấn đề đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giới chuyên gia, mà còn có thể trở thành đòn bẩy cho ngành bất động sản, tạo cơ sở xây dựng cộng đồng cư dân tinh hoa tại Long An.

Long An đón đầu xu hướng sống ven đô

Trong cuộc đua đổ bộ về vùng ven, Long An chính là địa phương nắm giữ ưu thế hơn cả khi vừa đủ gần để di chuyển về trung tâm, vừa đủ rộng để có thể sở hữu một không gian sống tách biệt. Với vị trí chiến lược khi nằm liền kề TP.HCM, hạ tầng giao thông phát triển và hơn hết chính là quỹ đất rộng, Long An trở thành địa phương được nhiều ông lớn trong ngành lựa chọn để phát triển các mô hình nhà ở liền thổ hay những dự án bất động sản “second home”.

Là sản phẩm hội tụ đầy đủ nhu cầu của bất động sản nghỉ dưỡng, dự án khu dân cư Taka Garden Riverside Homes do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) phát triển đã khoác lên mình một diện mạo đầy sức sống, hội tụ đầy đủ các tiện ích đa chức năng về một không gian sống lý tưởng bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, TP. Tân An (Long An).

Dự án Taka Garden Riverside Homes sở hữu 111 nhà phố tiêu chuẩn Nhật

Với số lượng hữu hạn chỉ 111 căn nhà phố biệt lập tiêu chuẩn Nhật, cư dân Taka Garden Riverside Homes còn được đảm bảo một môi trường sống an ninh, được vận hành và quản lý bởi đơn vị đến từ Nhật Bản - Anabuki.

Chị Hà My (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, tuy có nhà ở thành phố nhưng chị vẫn mua thêm một căn nhà phố tại dự án Taka Garden Riverside Homes để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình vào những dịp cuối tuần, lễ tết.

“Cuối tuần có thể cùng gia đình về nghỉ dưỡng, vì hai vợ chồng đều yêu thích một nơi ở thoáng mát, cây cối xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên và an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, giá thành khá rẻ, phù hợp với tài chính và thu nhập nên tôi rất hài lòng khi quyết định đầu tư. Sau này vừa ở vừa cho thuê đều tiện”, chị My có biết.

Được phát triển bởi Cát Tường Group - thương hiệu vừa được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam” (Best Developer Southern Vietnam) tại giải “Oscar bất động sản” Dot Property Vietnam Awards 2021, “Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu”; Taka Garden Riverside Homes được chú trọng phát triển một cách nhân văn, bền vững; thoả mãn các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đề cao tính riêng tư, an toàn và sự hoà hợp với thiên nhiên đem lại môi trường sống an lành cho cư dân.

Theo Cát Tường Group, hiện dự án đã hoàn thiện, khách hàng có thể nhận nhà ở ngày sau khi ký hợp đồng, chỉ cần thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm, 70% còn lại sẽ được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ cho vay lên đến 70% trong 10 năm. Đặc biệt, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Cát Tường Group còn hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng, chiết khấu 7%, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn: xe Honda SH Mode, xe ô tô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches…

Giới chuyên môn dự đoán, Taka Garden Riverside Homes sẽ đón sóng khách mua từ TP.HCM là các thương gia giàu có và chuyên gia. Bởi đây là những cư dân có nhu cầu sống và nghỉ dưỡng rất lớn, có sở thích du lịch, nghỉ dưỡng cuối tuần. Thậm chí nhiều người vốn quen với việc lái xe đường trường đi làm hàng ngày, họ có thể an cư để hưởng thụ cuộc sống trong lành ngay tại dự án mà vẫn dễ dàng kinh doanh, làm việc tại TP.HCM.

Lệ Thanh