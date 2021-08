Không phải lúc nào người dùng cũng nên nâng cấp smartphone mới khi có thể thay pin, xóa bớt ứng dụng để thiết bị đang sở hữu hoạt động tốt hơn.

Cuối năm là thời điểm các hãng điện thoại ra mắt smartphone mới. Dịch bệnh làm đảo lộn cuộc sống, kinh tế ảnh hưởng khiến việc nâng cấp smartphone không còn được nhiều người ưu tiên.

Trong vài năm gần đây, nâng cấp trên smartphone chủ yếu nằm ở camera, màn hình và hiệu năng. Bên cạnh những ai sẵn sàng chi tiền mua smartphone mới, một số người phân vân liệu những cải tiến có đáng để nâng cấp.

Đây là những câu hỏi người dùng nên đặt ra để biết mình có thực sự cần nâng cấp điện thoại hay không.

Người dùng cần tự đặt ra những câu hỏi để xác định nhu cầu nâng cấp smartphone mới. Ảnh: New York Times.

Có đang hài lòng với điện thoại đang dùng không?

Theo New York Times, đây là câu hỏi quan trọng để xác định nhu cầu mua điện thoại mới. Nếu có một số vấn đề chưa hài lòng với thiết bị đang sở hữu, người dùng nên phân tích và tìm cách giải quyết.

Thông thường, hiệu năng và tuổi thọ pin trên smartphone sẽ giảm sau vài năm sử dụng. Một số linh kiện như màn hình, camera có khả năng bị hỏng hoặc giảm chất lượng.

Mua điện thoại mới là giải pháp hợp lý nếu thiết bị cũ không còn sử dụng bình thường, hoặc chi phí sửa linh kiện quá cao. Tuy nhiên trong đa số trường hợp, người dùng chưa cần nâng cấp điện thoại mới do vài vấn đề có thể được khắc phục dễ dàng.

Nếu điện thoại chạy chậm hoặc mau hết pin, một trong những giải pháp đơn giản là thay pin. Đối với iPhone, chi phí thay pin mới khoảng 50- 70 USD , trong khi người dùng Android có thể liên hệ trung tâm bảo hành để được tư vấn.

Kyle Wiens, CEO công ty cung cấp dịch vụ, hướng dẫn sửa chữa iFixit cho biết thay pin giúp điện thoại hoạt động trong thời gian dài và nhanh hơn. Người dùng nên thay pin điện thoại mỗi 2-3 năm để đảm bảo hiệu năng tốt nhất.

Người dùng nên cân nhắc mua smartphone mới nếu chi phí sửa máy cũ quá cao. Ảnh: Macworld.

Vấn đề phổ biến khác trên điện thoại cũ liên quan đến bộ nhớ đầy, khiến người dùng không thể lưu hoặc tải thêm ứng dụng. Cách khắc phục đơn giản là xóa bớt app không còn sử dụng. Trên iOS và Android đều có tính năng cho phép kiểm tra ứng dụng chiếm nhiều bộ nhớ.

Tuy nhiên, một số vấn đề khác rất khó để khắc phục nhanh chóng. Ví dụ, màn hình bị hỏng có thể mất 200 USD để thay thế, gần bằng giá một số smartphone tầm trung hiện nay. Khi chi phí sửa điện thoại gần bằng tiền mua máy mới, người dùng nên cân nhắc nâng cấp thiết bị, có thể bán xác máy cũ để tiết kiệm một khoản chi phí.

Điện thoại có còn được cập nhật hệ điều hành không?

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu thiết bị đang sử dụng không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật phần mềm. Một số ứng dụng có thể ngừng hoạt động nếu phiên bản hệ điều hành trên máy quá cũ. Ngoài ra, không nâng cấp phần mềm đồng nghĩa người dùng không được trải nghiệm tính năng mới, thậm chí gặp nguy cơ về bảo mật nếu có lỗ hổng.

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu máy cũ không còn được cập nhật phần mềm. Ảnh: The Verge.

Điện thoại của Apple thường được cập nhật phần mềm trong 5-6 năm từ khi ra mắt. Hệ điều hành iOS 15 hỗ trợ iPhone 6s, 6s Plus hoặc mới hơn. Nếu đang sử dụng iPhone 6 hoặc 6 Plus trở về trước, hãy cân nhắc nâng cấp iPhone mới. Riêng người dùng iPhone 6s và 6s Plus cũng nên chuẩn bị bởi iOS 15 có thể là bản cập nhật cuối cùng cho thiết bị.

Trong khi đó, đa số thiết bị Android có vòng đời cập nhật phần mềm ngắn hơn. Các hãng smartphone Android thường hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 2-3 năm. Tùy vào thiết bị đang sử dụng, hãy tìm hiểu trên Internet hoặc liên hệ nhà sản xuất xem máy có được cập nhật lên Android mới nhất (hiện tại là Android 12) hay không.

Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép nâng cấp điện thoại, người dùng có thể cài một số ứng dụng như Malwarebytes trên Android, hoặc 1Blocker trên iPhone để chặn quảng cáo, đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Không nhất thiết nâng cấp điện thoại nếu máy cũ còn chạy tốt. Ảnh: The Verge.

Lợi ích khi mua điện thoại mới là gì?

Nick Guy, cây viết từ trang công nghệ Wirecutter cho rằng người dùng cần nghĩ xem điện thoại mới sẽ giúp ích cho cuộc sống như thế nào. Ví dụ, nếu mới sinh em bé, sắp đi du lịch nhưng điện thoại cũ chụp hình mờ hoặc xấu, đó là lúc nên nâng cấp smartphone mới để có trải nghiệm tốt hơn.

Trong khi đó, nếu chủ yếu sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin hoặc lướt web, mua smartphone mới sẽ chưa quá cần thiết bởi phần cứng trên đa số mẫu máy hiện nay đã có tốc độ khá nhanh, đảm bảo hiệu năng mượt mà trong nhiều năm tới.

"Đừng vội thay thế thứ gì đang chạy tốt bằng cái khác chỉ vì nó mới hơn, thời thượng hơn", Guy cho biết.

Theo Zing/New York Times