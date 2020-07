Amazon là một trong không nhiều doanh nghiệp vượt qua được nghịch cảnh do Covid-19 gây ra trên toàn cầu, thậm chí công ty này ngày càng bùng nổ.

CEO Amazon Jeff Bezos

570 tỷ USD

Giá trị vốn hóa thị trường của Amazon được cộng thêm 570 tỷ USD trong năm 2020. Từ đầu năm nay, gã khổng lồ thương mại điện tử của Mỹ được định giá khoảng 920 tỷ uSD. Sau khi giá cổ phiếu bật trở lại từ tháng 3 và đạt kỷ lục mới, công ty hiện có giá trị khoảng 1,49 nghìn tỷ USD. Điều này đưa Amazon vào top 3 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, chỉ sau Microsoft (1,54 nghìn tỷ USD) và Apple (1,61 nghìn tỷ USD).

63.3%

Cổ phiếu Amazontăng 63,3% trong năm nay. Giữa tháng 3, nó xuống mức khoảng 1.600 USD/cổ phiếu do thị trường chứng khoán suy sụp vì doanh nghiệp phải đóng cửa do Covid-19. Từ đó, cổ phiếu tăng trở lại và lần đầu vượt mốc 3.000 USD/cổ phiếu vào ngày 6/7. Có một số lý do để giải thích cho sự hồi phục kỳ diệu này. Đó là, số người đăng ký gói thành viên Prime tăng và lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây AWS mạnh mẽ.

178,5 tỷ USD

Jeff Bezos, người đang giữ 11,1% cổ phần Amazon, ghi nhận tài sản ròng tăng hơn 50% trong năm 2020. Ông hiện là người giàu nhất thế giới. Forbes ước tính tài sản ròng của ông chủ Amazon khoảng 178,5 tỷ USD, tăng từ 114,7 tỷ USD cuối năm 2019. Người giàu thứ hai thế giới là Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, với tài sản ròng 113 tỷ USD.

75 tỷ USD

Đây là doanh thu tối thiểu mà các nhà phân tích dự đoán Amazon đạt được trong quý II/2020. Công ty sẽ công bố báo cáo kinh doanh quý II vào ngày 30/7. Giới phân tích ước tính chi phí liên quan tới dịch Covid-19 của Amazon thấp nhất là 4 tỷ USD, gây áp lực lên lợi nhuận kinh doanh. Từ tháng 4, Amazon và Bezos đối mặt với làn sóng phản đối vì điều kiện làm việc thiếu an toàn giữa dịch Covid-19, dẫn đến biểu tình của nhân viên. Hãng đã cam kết chi nhiều hơn để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao tiêu chuẩn an toàn.

3.800 USD

Các chuyên gia tại hãng đầu tư Jefferies và Goldman Sachs đều nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu Amazon lên 3.800 USD/cổ phiếu. Đây là mức dự đoán cao nhất tại Phố Wall. Hai hãng đầu tư đều nhắc tới mảng kinh doanh thương mại điện tử bùng nổ của Amazon – bao gồm tăng trưởng doanh thu trực tuyến bền vững tại Bắc Mỹ - và khả năng tăng trưởng trên thị trường đám mây AWS làm động lực. Theo nhà phân tích của Goldman, dữ liệu từ Mastercard cho thấy bộ phận thương mại điện tử của Amazon đã tăng 93% trong tháng 5 so với một năm trước đó.

Du Lam (Theo Forbes)