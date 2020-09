Ấn Độ tiếp tục cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có tựa game ăn khách PUBG, công cụ tìm kiếm Baidu và ứng dụng thanh toán Alipay vì lý do an ninh mạng.

Hôm 2/9, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ ra lệnh cấm 118 ứng dụng được cho là “phương hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh nhà nước và trật tự công cộng”. Động thái nhằm “bảo vệ lợi ích của hàng chục triệu người dùng di động và Internet Ấn Độ”, cũng như bảo đảm an toàn, an ninh và toàn vẹn của không gian mạng nước này.

Quyết định được Bộ đưa ra vài tháng sau khi New Delhi cấm 59 ứng dụng Trung Quốc bao gồm TikTok, UC Browser, UC News. Ngoài PUBG, các ứng dụng bị cấm hôm nay còn có Baidu, WeChat Work, Tencent Weiyun, VPN for TikTok, Mobile Taobao, Youko, Sina News, CamCard và Alipay. Danh sách đầy đủ có thể xem tại đây.

Trong số này, PUBG là ứng dụng phổ biến nhất. Hiện, gamedi động đang có hơn 40 triệu người dùng hàng tháng tại Ấn Độ. “Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin đã nhận được nhiều khiếu nại từ các nguồn khác nhau, trong đó có một số báo cáo về việc lạm dụng vài ứng dụng di động có sẵn trên Android và iOS để đánh cắp và lén lút truyền dữ liệu người dùng trái phép đến máy chủ đặt ngoài Ấn Độ”, tuyên bố của Bộ viết.

Căng thẳng địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày một leo thang sau khi hơn 20 binh sỹ Ấn Độ tử vong trong cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước tại biên giới hồi tháng 6. Từ đó, phong trào “bài Trung” dâng cao tại Ấn Độ và nhiều người đăng video phá hủy smartphone, TV, sản phẩm “made in China”. Vào tháng 4, Ấn Độ cũng thay đổi chính sách đầu tư nước ngoài, buộc các nhà đầu tư Trung Quốc – vốn đang rót hàng tỷ USD vào startup địa phương vài năm gần đây – phải được New Delhi cấp phép. Động thái làm giảm đáng kể sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc trong các giao dịch startupvài tháng gần đây. Tháng trước, Alibaba cho biết tạm dừng đầu tư mới vào doanh nghiệp Ấn Độ trong ít nhất 6 tháng.

Du Lam (Theo TechCrunch)