Nếu thương vụ này thành công, dịch vụ truyền hình Apple TV+ sẽ có thêm nhiều nội dung phong phú để cạnh tranh với Netflix và Disney+.

Theo Wall Street Journal, nữ diễn viên nổi tiếng Reese Witherspoon, người đóng vai chính trong series truyền hình The Morning Show trên Apple TV+, muốn bán công ty Hello Sunshine và Apple cũng có ý định mua lại. Đây là công ty chuyên sản xuất phim, show truyền hình, Podcast.

Apple TV+ sẽ có nội dung phong phú hơn sau khi hãng thâu tóm công ty sản xuất phim của Reese Witherspoon. Ảnh: 9to5mac.

Nguồn tin riêng của WSJ cho biết trong những tháng gần đây, Hello Sunshine thúc đẩy tiến trình bán lại, ước tính giá trị thương vụ vào khoảng 1 tỷ USD . Có nhiều bên tỏ ý quan tâm đến công ty sản xuất phim này, bao gồm Apple.

Hello Sunshine đang làm việc với các đơn vị tư vấn tài chính để tìm người mua tốt nhất. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo họ tìm được đối tác cuối cùng.

Reese Witherspoon là nữ diễn viên, nhà sản xuất, doanh nhân người Mỹ. Cô từng đoạt giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn June Carter Cash trong phim Walk the Line vào năm 2006.

Những năm gần đây, Witherspoon nổi tiếng với vai trò sản xuất và ngôi sao chính trong các series truyền hình Big Little Lies trên HBO, The Morning Show của Apple TV+.

Năm 2016, Witherspoon cùng với một số nhân vật nổi tiếng khác tại Hollywood thành lập Hello Sunshine. Công ty này chưa từng công bố kết quả kinh doanh nhưng dự kiến bắt đầu có lãi trong năm nay, theo tạp chí Time.

Điều thú vị là Hello Sunshine chịu trách nhiệm sản xuất cả 2 chương trình The Morning Show và Truth Be Told trên Apple TV+. Họ cũng đứng sau Little Fires Everywhere của Hulu và một số chương trình truyền hình nổi tiếng khác.

Theo 9to5mac, gã khổng lồ xứ Cupertino đang tập trung đa dạng hóa nội dung trên Apple TV+ bằng cách mua bản quyền phim và chương trình truyền hình. Họ cũng hợp tác với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong giới giải trí.

Việc mua lại công ty của Witherspoon có thể mang thêm nhiều nội dung gốc hơn nữa cho dịch vụ này trong bố cảnh họ đã ngừng phát chương trình của bên thứ 3 từ tháng 11/2019.

