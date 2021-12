Ngày 13/12, Apple ra mắt ứng dụng “Tracker Detect” trên Android cho phép người dùng quét các thiết bị AirTags gần mình, tránh các hành vi theo dõi từ kẻ xấu.

Ảnh: Beebom

AirTags là một thiết bị định vị của Apple với kích cỡ chỉ bằng một đồng xu hoạt động dựa trên kết nối với ứng dụng Find My của Apple, thường được gắn vào các đồ vật quan trọng như chìa khóa, ví tiền, giúp tìm kiếm khi chúng bị thất lạc. Do kích thước nhỏ như vậy nên từ khi Airtags ra mắt, nỗi lo bị theo dõi luôn khiến người dùng bất an.

Có vẻ như chính Apple cũng nhận biết được điều này nên đã có các chính sách bảo mật để thông báo cho người dùng nếu một AirTags lạ được phát hiện ở phạm vi gần trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng các thiết bị Android không có tính năng này vào thời điểm khi Airtags mới ra mắt hồi tháng 4.

Nhưng mới đây, Apple đã trình làng ứng dụng phát hiện theo dõi Tracker Detect, phát hành trên cửa hàng Google Play cho phép quét tìm các thiết bị AirTags xung quanh để giúp những người dùng Android tìm hiểu xem liệu có ai đó đang sử dụng AirTags để theo dõi vị trí của họ hay không.

Cụ thể, nếu ứng dụng Tracker Detector tìm thấy một thẻ AirTags gần đó đã được tách khỏi chủ sở hữu của nó, nó sẽ được đánh dấu trong ứng dụng là "Unknown AirTags" (thẻ Airtags không xác định). Nếu thiết bị đó theo dõi người dùng trong hơn 10 phút, ứng dụng sẽ giúp xác định vị trí bằng cách phát âm thanh và cung cấp hướng dẫn để vô hiệu hóa nó bằng cách tháo pin. Apple cho biết có thể mất tới 15 phút sau khi thiết bị theo dõi được tách khỏi chính chủ và hiển thị trong ứng dụng.

Người phát ngôn của Apple cho biết “AirTags cung cấp các tính năng bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu trong ngành, chúng tôi đang mở rộng các khả năng đó cho các thiết bị Android. Tracker Detect cung cấp cho người dùng Android khả năng quét tìm AirTags hoặc các trình theo dõi tương tự được hỗ trợ bới ứng dụng Find My có thể đang đi cùng họ mà họ không biết”.

Những người ủng hộ quyền riêng tư đã đưa ra cảnh báo vào đầu năm nay rằng AirTags có thể được sử dụng như một công cụ để theo dõi. Mạng lưới Find My của Apple có hơn 1 tỷ iPhone đang hoạt động chia sẻ một cách âm thầm vị trí của bất kỳ thẻ AirTags gần đó, vì thế nó có phạm vi tiếp cận lớn hơn bất kỳ thiết bị theo dõi nào.

Vào tháng 6, Apple đã cập nhật AirTags nhằm ngăn chặn những hành vi của kẻ xấu bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian trước khi cảnh báo tới người đang có khả năng bị theo dõi, rút ​​ngắn thời gian xuống còn trong khoảng từ 8 đến 24 giờ, thay vì ba ngày như ban đầu.

Một điều đặc biệt là không cần tài khoản Apple để sử dụng ứng dụng. Nếu AirTags ở "chế độ bị mất", bất kỳ ai có thiết bị hỗ trợ kết nối không dây trong phạm vi gần (NFC) đều có thể nhận hướng dẫn về cách trả lại cho chủ nhân của nó. Apple cho biết tất cả thông tin liên lạc đều được mã hóa để không ai, kể cả Apple, biết vị trí hoặc danh tính của người dùng hoặc thông tin các thiết bị của họ.

Hương Dung (Theo Cnet)