Theo dự báo của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ Goldman Sachs, nếu mẫu iPhone mới bị trì hoãn ra mắt thị trường cho đến tháng 11 tới thì Apple sẽ mất khoảng 18 tỷ USD doanh thu.

Ảnh: gizchina

Apple thường ra mắt thị trường các mẫu sản phẩm iPhone mới vào tháng 9 hàng năm. Sản phẩm chủ lực năm nay sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Mẫu iPhone mới này là điện thoại đầu tiên của công ty hỗ trợ mạng di động 5G. Trong khi đó, đối thủ của Apple là Samsung đã phát hành điện thoại thông minh hỗ trợ mạng 5G trước một năm.

Nhiều nhà quan sát của Apple cũng kỳ vọng công ty có trụ sở tại Cupertino sẽ thực hiện các điều chỉnh thiết kế lớn cho iPhone. Vì vậy, nó cũng là sự đổi mới thiết kế đầu tiên kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017.

Apple có thể đang xem xét hoãn việc ra mắt iPhone mới do nhân viên tại trụ sở Silicon Valley của công ty phải làm việc tại nhà. Điều này đặt ra một loạt thách thức cho quá trình phát triển sản phẩm được bảo vệ nghiêm ngặt của Apple. Chuỗi cung ứng phức tạp mà công ty phụ thuộc vào đã chậm lại. Ngoài ra, ngay cả khi Apple có thể sản xuất iPhone đúng thời hạn thì sự suy thoái kinh tế toàn cầu do dịch bệnh gây ra cũng làm cho những khách hàng tiềm năng xem xét lại việc mua thiết bị mới.

Liên quan đến vấn đề này, David Collins, cựu Giám đốc của Foxconn và người đứng đầu công ty tư vấn sản xuất CMC nói rằng Foxconn và một công ty sản xuất khác là Wistron đang hợp tác với Apple, có thể phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân công lành nghề, buộc các nhà sản xuất phải dành thời gian đào tạo nguồn nhân công mới.

Trong khi đó, Dan Wang, nhà phân tích của công ty nghiên cứu kinh tế Jiafu Longzhou Technology có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng, Apple có thể trì hoãn việc ra mắt iPhone mới vì một lý do khác đó là không có người mua. “Lý do ra mắt muộn là do nhu cầu chứ không phải do nguồn cung cấp. Nếu có tỷ lệ thất nghiệp 20% thì liệu có bao nhiêu người tiêu dùng muốn bỏ ra 1.300 USD cho một chiếc iPhone mới? Đây là vấn đề thực sự mà Apple đang phải đối mặt”, ông Dan Wang nói.

Phan Văn Hòa (Theo gizchina)