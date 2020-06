Thủ tướng Morrison cho biết nước này sẽ chi bổ sung 1,35 tỷ AUD (928 triệu USD) cho an ninh mạng, tăng khoảng 10%, nâng ngân sách cho việc này trong thập kỷ tới lên 15 tỷ AUD.

Ngày 30/6, Australia đã công bố tăng mạnh chi ngân sách cho công tác bảo vệ an ninh mạng, vài ngày sau khi Thủ tướng Scott Morrison nói về một làn sóng tấn công mạng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Nguồn: Reuters

Thủ tướng Morrison và các quan chức chính phủ Australia cho biết nước này sẽ chi bổ sung 1,35 tỷ AUD (928 triệu USD) cho an ninh mạng, tăng khoảng 10%, nâng ngân sách cho việc này trong thập kỷ tới lên 15 tỷ AUD.

Đây là số tiền chi lớn nhất từ trước tới nay, và dự kiến sẽ tạo 500 việc làm mới trong Tổng cục Tín hiệu Australia (ASD), cơ quan tình báo thông tin của chính phủ.

Trong phát biểu ngày 30/6, ông Morrison cho biết hoạt động tấn công mạng chống lại Australia đang ngày càng thường xuyên hơn, tinh vi hơn và trên quy mô lớn hơn.

Và khoản chi nói trên nhằm "giúp đảm bảo rằng chúng ta có các công cụ và năng lực cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho người dân Australia."

Australia là một thành viên của mạng lưới tình báo FiveEyes (Ngũ Nhãn), cùng với Anh, Canada, New Zealand và Mỹ, nhưng chi tiêu cho an ninh mạng của nước này khá ít hơn so với các cường quốc mạng như Mỹ, Trung Quốc hay Nga.

Theo Vietnam+