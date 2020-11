Diễn ra ngày 16/12, cuộc diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng dành cho các tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ dựa trên tình huống thực tế được các chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) lên kịch bản.

Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2020 nhằm tăng cường năng lực ứng phó với tấn công mạng của các tổ chức tài chính, ngân hàng (Ảnh minh họa)

Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2020 là hoạt động dành riêng cho khối các tổ chức tài chính, ngân hàng, do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và IEC Group phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Ngân hàng là một trong 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, theo quy định tại Quyết định 632 ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc thù của ngành ngân hàng luôn luôn là đích ngắm chính của các tổ chức tin tặc khác nhau, các cuộc tấn công mạng đối với các hệ thống tài chính, ngân hàng liên tục tăng về số lượng và quy mô cũng như độ tinh vi.

Mặt khác, theo nhận định của đại diện NCSC, với những khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 gây nên trên toàn cầu, các tổ chức tài chính, ngân hàng và khách hàng của họ ở Việt Nam cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng, đối mặt với hàng loạt thách thức. Trong đó, việc gia tăng mạnh nguy cơ, các cuộc tấn công trên thế giới, đặc biệt các cuộc tấn công mạng có động cơ tài chính trong năm 2020 là điều khó tránh khỏi.

Đây chính là lý do chương trình diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng được tổ chức. Ngoài việc nâng cao năng lực tổ chức ứng phó, phát hiện sớm các nguy cơ và bảo vệ các hệ thống CNTT quan trọng của lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chương trình diễn tập thực chiến vào ngày 16/12 tới cũng nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các tổ chức.

Từ đó, hỗ trợ trau dồi kỹ năng của các tổ chức, giảm thiểu thời gian phát hiện, phản ứng, xử lý, ngăn chặn và khôi phục với các cuộc tấn công được trang bị kỹ thuật, chiến thuật mới.

Đại diện NCSC cũng cho hay, cuộc diễn tập thực chiến sẽ dựa trên tình huống thực tế được các chuyên gia của Trung tâm Giám sát xây dựng và lên kịch bản, có cập nhật mới nhất theo các xu hướng tấn công đang tồn tại trong năm 2020.

Trận thực chiến sẽ diễn ra giữa các nhóm cán bộ kỹ thuật chuyên trách về an toàn thông tin của từng đơn vị. Theo kế hoạch, ngày 8/12 Ban tổ chức mới chốt danh sách các đơn vị tham gia. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình diễn tập lên đến 300 triệu đồng.

Ngay sau chương trình diễn tập sẽ là hội thảo Banking Tech Vietnam 2020 với chủ đề “Hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng trước những thách thức thế hệ mới”.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận những xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng hiện nay, đồng thời phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức trong quá trình dịch chuyển từ dịch vụ ngân hàng truyền thống sang mô hình số hóa, bao gồm tái thiết kế hệ thống, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và bảo mật thông tin, dữ liệu…

Đặc biệt, tại hội thảo, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đạt giải thưởng của DF Cyber Defense 2020 sẽ cùng trao đổi ý kiến chuyên môn và cập nhật kiến thức, kỹ năng cũng như các xu hướng tấn công mạng, biện pháp phối hợp xử lý nhanh, hiệu quả cùng các chuyên gia bảo mật trong và ngoài nước.

Tuy chưa thông tin về số lượng cụ thể các đơn vị đăng ký tham dự diễn tập và hội thảo, song đại diện Ban tổ chức khẳng định: “Đây sẽ là sự kiện chính thống gồm chuỗi hoạt động diễn tập và hội thảo chuyên sâu dành cho lĩnh vực tài chính và lĩnh vực ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng giúp cho ngành thực hiện mục tiêu chuyển đổi số thành công, an toàn và bền vững”.

M.T