Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội khiến các hoạt động sử dụng internet tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã xây dựng cẩm nang "Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19" nhằm hướng dẫn những kỹ năng, thao tác cơ bản giúp người dùng internet có thể bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối trực tuyến.

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong đại dịch Covid-19 của NCSC

Theo NCSC, dịch Covid-19 kéo dài đã làm cho việc trao đổi thông tin, học trực tuyến, làm việc từ xa trở thành bắt buộc; nhu cầu mua sắm của người dân trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tăng cao.

Ngoài ra, trong thời gian này, người dùng luôn nhận được rất nhiều thông tin, cập nhật về đại dịch Covid-19 và thường ít chú ý khi click và truy cập thông tin này. Đây cũng chính là điểm yếu mà các tin tặc lợi dụng để thực hiện tấn công.

Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19 là tài liệu cần thiết nhằm tăng cường kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng khi kết nối trực tuyến.

Làm việc từ xa an toàn

NCSC chỉ ra 10 điều cần biết khi làm việc từ xa, trong đó, người dùng nên cài đặt mật khẩu mạnh với 8 ký tự trở lên, bao gồm các chữ cái, chữ số, chữ viết hoa và ký tự đặc biệt.

Hướng dẫn làm việc từ xa an toàn

Ngoài ra, người dùng nên kích hoạt tường lửa, cập nhật các phần mềm và hệ điều hành, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc, mã hóa và sao lưu dữ liệu.

Cần thật sự cẩn trọng với thư điện tử, quan sát kỹ địa chỉ người gửi, rà quét trước khi mở tệp đính kèm; cẩn trọng khi cắm USB và thiết bị lưu trữ di động không rõ nguồn gốc, quét virus trước khi sử dụng; cảnh giác với các tình huống lừa đảo đề nghị chuyển tiền;...

Học trực tuyến an toàn

NCSC đưa ra 7 điều cần biết để học - họp trực tuyến an toàn. Người dùng cần kiểm soát người tham gia họp hoặc học trực tuyến, tránh để các đối tượng lợi dụng đánh cắp thông tin và phát tán mã độc qua các tập tin/đường link chia sẻ. Đặt mật khẩu để hạn chế các truy cập mạo danh; cập nhật phiên bản mới; cẩn thận khi chia sẻ tập tin.

7 điều cần biết để học - họp trực tuyến an toàn

Các chuyên gia NCSC cũng lưu ý người dùng về mạng không dây, ví dụ như kích hoạt các phương thức mã hóa WEP/WPA/WPA2, thay đổi tên mạng không dây do nhà sản xuất cài đặt sẵn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên đọc kỹ các chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ trước khi sử dụng, lưu ý về điều khoản có chia sẻ thông tin cho bên thứ ba hay không để tránh lộ lọt thông tin cá nhân,...

Liên lạc, kết nối an toàn

NCSC đưa ra một số hướng dẫn để để đảm bảo an toàn khi sử dụng các phần mềm video conference, kết nối video call, chat trực tuyến, sử dụng mạng không dây,...

Giải trí an toàn

Cẩm nang "Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19", Trung tâm NCSC cũng đưa ra những cách thức để người dùng có thể sử dụng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Zalo, TikTok) một cách an toàn nhất.

Cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội

Cụ thể, đối với mạng xã hội Facebook, người sử dụng nên xóa lịch sử hoạt động, ẩn vị trí người dùng, bật xác thực 2 yếu tố, giới hạn người cho bài đăng cá nhân, loại bỏ các ứng dụng theo dõi khỏi Facebook.

Đối với TikTok, người dùng nên ngăn TikTok lưu thông tin đăng nhập, kiểm tra đăng nhập bất thường và cài đặt chế độ riêng tư.

Lưu ý khi mua sắm và thanh toán trực tuyến

Đối với mạng xã hội Zalo, NCSC khuyên người dùng nên tạo mã pin bảo mật, thiết lập nguồn riêng tư Zalo, tắt thông báo đã xem tin nhắn, thiết lập quyền xem khi đăng nhập lý và xóa vị trí trên ứng dụng Zalo.

H.N.