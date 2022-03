Đây là kênh Telegram được tạo lập bởi chuyên gia an ninh mạng Hieupc nhằm chống lại các hình thức phishing, lừa đảo trên không gian mạng.

Như VietNamNet đã đưa tin, hồi cuối năm 2021, cựu hacker Ngô Minh Hiếu (Hieupc) đã đứng ra thành lập một dự án phi lợi nhuận với tên Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo (Công ty Chống lừa đảo).

Sản phẩm của dự án này là ChongLuaDao - một công cụ được cung cấp dưới dạng app và tiện ích mở rộng (add-on) trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Cốc Cốc, Brave, Kiwi Browser. Chức năng của công cụ này là cảnh báo cho người dùng về độ an toàn của các website cũng như tài khoản mạng xã hội.

Ngoài ra, công ty này còn vận hành Bot Messenger để người dùng kiểm tra mức độ an toàn hay độc hại của một website bằng cách chat trên nền tảng nhắn tin của Facebook. Tính đến nay, đã có hàng nghìn website bị đưa vào danh sách đen (blacklist) của Công ty Chống lừa đảo.

Mới đây, dự án Chống lừa đảo vừa ra mắt kênh của cộng đồng Chongluadao.vn trên nền tảng Telegram. Đây là một bước phát triển mới của dự án này sau một thời gian phát triển cộng đồng trên Facebook.

Động thái này khá đặc biệt bởi trước đó gần như chưa có một cộng đồng nào được người Việt phát triển trên Telegram với mục đích chống lại, ngăn chặn các hành vi phishing, lừa đảo.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động được chưa đến 1 ngày, kênh “Chongluadao.vn - report status” trên Telegram đã có gần 1.000 người theo dõi. Trong khi đó, nhóm chat “Chongluadao.vn - Community Chat” cũng thu hút được tới 1.600 thành viên.

Chia sẻ với VietNamNet, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cho biết, ngoài việc nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho mọi người, tạo cộng đồng trao đổi chia sẻ, đưa ra cảnh báo những chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu, anh muốn thường xuyên cập nhật trạng thái report/take down tên miền của các trang lừa đảo, giả mạo, phần mềm độc hại, phishing…

Kênh Telegram do dự án Chống lừa đảo lập ra sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái report/take down tên miền của các trang lừa đảo, giả mạo, phần mềm độc hại, phishing... Ảnh: Trọng Đạt

Hàng ngày, dự án Chống lừa đảo sẽ chọn ra một vài tên miền trong danh sách https://chongluadao.vn/thong-ke để xử lý và ngăn chặn trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Opera… Kết quả việc xử lý các trang web xấu sẽ được cập nhật liên tục trên channel Telegram của dự án Chống lừa đảo.

“Nếu có thể, tôi và nhóm sẽ vô hiệu hóa tên miền đó với sự phối hợp của các công ty quản lý tên miền hay hosting”, cựu hacker Hieupc chia sẻ.

Theo Hieupc, so với Facebook, việc sử dụng Telegram có tính an toàn, bảo mật và riêng tư hơn. Đây sẽ là kênh chính để chia sẻ các thông tin chống lừa đảo. Trong thời gian tới, cộng đồng trên Facebook của dự án sẽ chỉ tập trung vào việc phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho mọi người.

