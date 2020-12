Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ xin lùi thời gian trình Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng đến tháng 12/2021, thay vì trình trong tháng 12/2020.

Theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ Công an được giao xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng trong tháng 12/2020.

Bộ Công an cho biết, ngay sau khi nhận được Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ đã tổ chức nghiên cứu tài liệu, tập hợp tư liệu, tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, doanh nghiệp có liên quan đến kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT và chuẩn bị các bước cần thiết về mặt hồ sơ, thủ tục.

Tuy nhiên, Bộ Công an thấy rằng việc trình Chính phủ Nghị định này trong tháng 12/2020 là không khả thi vì một số lý do. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Công an, Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng có liên quan chặt chẽ với Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có quy định về thẩm định an ninh mạng, điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng; điều kiện bảo đảm an ninh mạng đối với thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành phần hệ thống; điều kiện về biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; điều kiện về an ninh vật lý là tiền đề để xây dựng nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

“Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất pháp luật, tránh gây chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật, việc xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng cần bám sát nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để làm căn cứ đối chiếu khi xây dựng và đảm bảo tính thống nhất”, Bộ Công an cho hay.

Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là Nghị định được xây dựng xuất phát từ thực tiễn, không phải văn bản hướng dẫn thi hành một bộ Luật hay Luật. Mặt khác, hiện cũng chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh về vấn đề này,

Vì thế, Ban soạn thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm các quy trình đề nghị xây dựng, xây dựng, tiếp thu ý kiến, thẩm định, trình Chính phủ. Vì vậy, thời gian thực hiện ấn định như dự kiến ban đầu (tháng 12/2020 – PV) sẽ không khả thi.

Một lý do nữa được Bộ Công an đưa ra là Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng có nội dung sẽ tác động đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT. Do đó, cần có sự khảo sát kỹ lưỡng để các quy định trong Nghị định vừa bảo đảm hiệu lực thực thi vừa không gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với những lý do kể trên, Bộ Công an đã chính thức đề xuất lùi hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng sang tháng 12/2021, thay vì trình trong tháng 12/2020. Việc này, theo Bộ Công an, sẽ đảm bảo cơ quan soạn thảo có đủ thời gian cho hoạt động nghiên cứu, soạn thảo, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến cộng đồng, doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và tính khả thi của văn bản.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến của Bộ Tư pháp về đề xuất xin lùi thời hạn trình Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

M.T