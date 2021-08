Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực từ công nghệ đến bảo hiểm đã cam kết chi hàng tỷ USD để tăng cường các nỗ lực an ninh mạng tại cuộc họp với Tổng thống Joe Biden diễn ra vào ngày 25/8 vừa qua.

Cuộc họp được diễn ra sau một số cuộc tấn công mạng quy mô lớn, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và chính phủ các nước, đặc biệt là chính phủ Mỹ. Các cuộc tấn công mạng đã nhằm vào nhà thầu phần mềm của chính phủ Mỹ là SolarWinds và đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, khiến các vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên cấp bách.

Google, Microsoft dự định chi hàng tỷ USD cho an ninh mạng

Tại cuộc họp này, các cam kết đã được đưa ra bao gồm việc xây dựng các tiêu chuẩn mới về bảo mật cũng như cung cấp cho các doanh nghiệp khác các công cụ bảo mật mạnh hơn và đào tạo kỹ năng cho người lao động để đáp ứng khoảng 500.000 công việc an ninh mạng chưa được tuyển dụng tại Mỹ.

Gần đây, Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan Mỹ sử dụng xác thực hai yếu tố cho các thông tin đăng nhập, điều này có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Nhà Trắng cho biết, Apple sẽ tạo ra một chương trình nhằm cải thiện bảo mật trên các chuỗi cung ứng công nghệ của họ, bao gồm làm việc với các nhà cung cấp để áp dụng xác thực đa yếu tố và đào tạo bảo mật.

Google cho biết họ sẽ đầu tư hơn 10 tỷ USD trong 5 năm để tăng cường an ninh mạng và cam kết đào tạo 100.000 người Mỹ trong các lĩnh vực kỹ thuật như hỗ trợ CNTT và phân tích dữ liệu thông qua chương trình Chứng chỉ nghề nghiệp của mình. Cam kết tài chính của Google sẽ được sử dụng để tăng cường chuỗi cung ứng phần mềm và bảo mật nguồn mở, cùng những thứ khác.

Sau cuộc họp, Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft cho biết sẽ đầu tư 20 tỷ USD trong vòng 5 năm để cung cấp các công cụ bảo mật tiên tiến hơn cho công ty. Ông nói thêm rằng, Microsoft sẽ đầu tư 150 triệu USD để giúp các cơ quan chính phủ nâng cấp hệ thống bảo mật của họ và mở rộng quan hệ đối tác đào tạo về an ninh mạng. Microsoft đã chi 1 tỷ USD mỗi năm cho vấn đề an ninh mạng kể từ năm 2015.

Trong khi đó, IBM cho biết họ sẽ đào tạo hơn 150.000 người về kỹ năng an ninh mạng trong 3 năm, đồng thời hợp tác với các trường đại học và cao đẳng để giúp đa dạng hóa lực lượng lao động. Công ty cũng đã công bố một giải pháp lưu trữ dữ liệu mới cho các công ty cơ sở hạ tầng quan trọng và cho biết họ đang làm việc để tạo ra các phương pháp mã hóa an toàn cho điện toán lượng tử.

Giám đốc điều hành IBM, Arvind Krishna nói với CNBC trước cuộc họp và bên ngoài Nhà Trắng ngày 25/8 rằng, an ninh mạng là “vấn đề của thập kỷ”. Ông cho biết ông hy vọng sẽ thấy sự phối hợp nhiều hơn giữa khu vực công và tư nhân từ cuộc họp và cho biết IBM sẽ làm phần việc của mình để giúp đỡ các công nhân có kỹ năng trong lĩnh vực này.

Amazon Web Services (AWS), bộ phận điện toán đám mây của Amazon cũng đang có kế hoạch cung cấp cho các chủ tài khoản thiết bị xác thực đa yếu tố miễn phí để bảo mật dữ liệu của họ tốt hơn. Đồng thời cũng lên kế hoạch cung cấp chương trình “đào tạo nhận thức về an ninh mạng” cho các tổ chức và cá nhân.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn của công ty dịch vụ tài chính TIAA (Mỹ) đã chỉ ra một số sáng kiến đang được thực hiện để đào tạo thêm nhân viên an ninh mạng, bao gồm quan hệ đối tác với Đại học New York để đào tạo bằng Thạc sĩ về an ninh mạng cho các cộng sự của TIAA.

Ra khỏi Nhà Trắng, Giám đốc điều hành của Công ty dịch vụ tài chính JPMorgan Chase (Mỹ) Jamie Dimon gọi cuộc họp là “một cuộc thảo luận hợp tác, rất hiệu quả.”

“Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm tốt công việc để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi một vấn đề thực sự phức tạp,” ông Jamie Dimon nói.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc điều hành của Công ty đảm bảo và công trình nước American Water của Mỹ, Walter Lynch cho rằng, “chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết các mối đe dọa mạng mà đất nước đang phải đối mặt”.

Phan Văn Hòa(theo CNBC)