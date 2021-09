Việc các hacker mũ trắng trong nước phát hiện điểm yếu của các hệ thống lớn đã góp phần khẳng định năng lực toàn cầu của đội ngũ an ninh mạng Việt Nam.

Chuyên gia Trần Văn Khang - Trưởng nhóm Phân tích mã độc, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa được công nhận phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (Critical CVE) trên các phần mềm của Adobe và Microsoft. Thành tích này nâng tổng số lỗ hổng bảo mật zeroday mà VinCSS phát hiện được lên 80 mã CVE.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) là định danh chuẩn hóa cho các lỗ hổng bảo mật trên toàn cầu. Hầu hết các tổ chức trên khắp thế giới đã sử dụng CVE như một tiêu chuẩn tư vấn bảo mật. CVE hiện đang được duy trì, giám sát và công bố bởi The MITRE Corporation, tổ chức uy tín nhất thế giới về việc lưu trữ danh sách các lỗ hổng bảo mật.

Chuyên gia bảo mật Trần Văn Khang.

Cụ thể, ngày 14/9/2021, Adobe đã phát hành bản vá cho các lỗ hổng bảo mật của ứng dụng Adobe Framemaker trên nền tảng Windows. Trong đó, có ba lỗ hổng được phát hiện, báo cáo bởi chuyên gia Trần Văn Khang. Các lỗ hổng này đều được ghi nhận ở mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dùng tại rất nhiều quốc gia bởi độ phổ biến, được sử dụng rộng rãi của ứng dụng.

Ngay sau đó, ngày 15/9, Trần Văn Khang tiếp tục được Microsoft ghi nhận việc phát hiện và cảnh báo ba lỗ hổng bảo mật mức nghiêm trọng tồn tại trong ứng dụng thuộc bộ sản phẩm Microsoft 365 Apps for Enterprise.

Các lỗ hổng này cho phép tin tặc lợi dụng, chiếm quyền điều khiển thiết bị nạn nhân, truy cập vào mạng lưới của tổ chức và thực hiện các hành vi xâm phạm an ninh mạng nguy hiểm, có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Adobe ghi nhận việc tìm ra 3 lỗ hổng bảo mật của hacker mũ trắng Trần Văn Khang.

Trong thời gian gần ba năm làm việc tại VinCSS, chuyên gia Trần Văn Khang đều đặn nghiên cứu, phát hiện và trở thành chủ nhân của tổng cộng 27 mã CVE.

Các phát hiện lỗ hổng bảo mật của Trần Văn Khang phần lớn là trong các sản phẩm thuộc các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, Adobe và những phần mềm diệt virus phổ biến của Trend Micro, McAfee, Bitdefender, ESET. Các phát hiện này đã giúp các hãng công nghệ này kịp thời khắc phục và loại bỏ mối nguy hiểm đe doạ hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 4/2019, chuyên gia Trần Văn Khang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ bảo mật cao cấp GREM (GIAC Reverse Engineering Malware: Kỹ thuật dịch ngược mã độc) do Học viện An ninh mạng SANS (Mỹ) chứng nhận.

Việc đạt chứng chỉ bảo mật này chứng minh cho năng lực và khả năng làm việc ở đẳng cấp quốc tế của chuyên gia đến từ Việt Nam bởi độ khó của kỳ thi khiến không nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật trên thế giới có thể đạt được.

Đóng góp của Trần Văn Khang được ghi nhận bởi Microsoft.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, việc tìm các lỗ hổng Zero Day được coi là đóng góp có tầm ảnh hưởng rất lớn bởi các lỗ hổng này thường chưa được các chuyên gia phát triển sản phẩm đó biết đến hoặc chưa có bản vá khắc phục. Bởi vậy, các hoạt động chủ động kiểm thử, tìm hiểu để phát hiện các lỗ hổng Zero Day có vai trò quan trọng giúp các tổ chức kịp thời cập nhật phiên bản mới, hoàn thiện tính bảo mật cho sản phẩm và bảo vệ người dùng khắp thế giới trước các rủi ro trên không gian mạng.

Vì tính nghiêm trọng, ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu, các lỗ hổng bảo mật trên được được công nhận khắp thế giới và được đăng tải trên hệ thống National Vulnerability Database (nvd.nist.gov) của Viện tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST).

Những thành tích nổi bật của Trần Văn Khang cũng như thông tin các chuyên gia bảo mật người Việt trong việc phát hiện điểm yếu của các hệ thống lớn như Oracle, D-Link, Vmware, Microsoft đã góp phần khẳng định năng lực toàn cầu của đội ngũ an ninh mạng Việt Nam.

Trọng Đạt