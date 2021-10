Ngày 7/10, một loạt trang Facebook chính thức của các khoa, trường đại học bị đổi tên. Nhiều fanpage tâm sự của cộng đồng sinh viên các trường đại học cũng bị đổi tên.

Cụ thể, từ khoảng 16 giờ ngày 7/10, một số người dùng nhận được thông báo các trang confessions của trường bị đổi tên thành Đào Xuân Trường. Những fanpage lớn bị đổi tên gồm UIT Confessions của trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM, NTTU Confessions của Đại học Nguyễn Tất Thành, UFM Confessions của Đại học Tài chính- Marketing.

Hàng loạt fanpage trường đại học bị đổi tên thành Đào Xuân Trường.

Bên cạnh đó, nhiều trang Facebook chính thức của khoa, trường đại học cũng gặp tình trạng tương tự. Các trang Tuổi trẻ UIT, Hutech- Khoa Công nghệ thông tin, University of Economics Ho Chi Minh city-UEH, Cẩm nang Làng đại học cũng bị đổi tên.

Đến 22h cùng ngày, một số fanpage đã được trả lại tên cũ. Tuy nhiên, phần lớn các trang nói trên đều đang hiển thị tên Đào Xuân Trường. Ngoài ra, trang chỉ bị đổi tên, các quản trị viên vẫn đăng tải bài viết bình thường.

Quản trị viên của UEH Confessions cho biết việc thay tên trang là do bị hack. Fanpage UIT Confessions đăng tải bài viết thông báo bị một tài khoản lạ xâm nhập, trở thành quản trị viên và tự ý đổi tên trang thành Đào Xuân Trường.

“Cách đây nhiều năm, Facebook từng bị lỗi người dùng gửi kháng nghị đổi tên trang mà không cần là quản trị viên. Tuy nhiên, việc nhiều trang đồng loạt bị thay cùng một tên là hiện tượng lạ”, ông Mai Thanh Phú, người có tiếng trong cộng đồng digital marketing và các dịch vụ Facebook trả lời Zing.

Ông Phú cho biết việc đổi tên một trang Facebook hiện tại rất khó khăn, ngay cả là quản trị viên cũng chưa chắc thực hiện được.

Trước đó vào tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính, Instagram, WhatsApp và Messenger đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi "This site can't be reached", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.

Theo Zing