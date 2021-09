Một nghiên cứu của Công ty Tư vấn chiến lược Roland Berger (Đức) chỉ ra rằng Mỹ đứng đầu danh sách các mục tiêu chính của tội phạm mạng toàn cầu. Xếp sau Mỹ lần lượt là Anh, Đức, Nam Phi và Brazil.

Theo nghiên cứu của Roland Berger, tính đến nay số vụ tấn công mạng nhằm vào Brazil trong năm 2021 đã vượt quá tổng số vụ trong cả năm 2020, trong đó ước tính số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) là 9,1 triệu vụ.

Các cuộc tấn công ransomware gây ra nhiều thiệt hại nhất do các yêu cầu đòi tiền chuộc cũng như nhằm vào cơ sở hạ tầng mà nếu bị tê liệt, sẽ khiến tất cả hoạt động của các công ty đình trệ và do đó gây thiệt hại lớn về tài chính. Roland Berger tiết lộ các vụ tấn công mạng đã gây thiệt hại 6.000 tỷ USD trên toàn thế giới trong năm 2021.



Ông Marcus Ayres, chuyên gia của Roland Berger, cho biết: “Vấn đề an ninh mạng đang nổi lên tại Brazil và trên toàn thế giới trong thập kỷ qua. Giờ đây, điều này không chỉ liên quan đến an ninh dữ liệu mà còn liên quan tới cơ sở hạ tầng”.

Theo Baotintuc