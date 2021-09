Các vấn đề về an ninh mạng, như tấn công mạng và xâm nhập mạng, có thể gây ra những rủi ro an ninh lớn hơn nếu chính phủ không đưa ra các biện pháp quản lý kịp thời để ngăn chặn.

Xe robot giao hàng tự hành của dịch vụ giao hàng trực tuyến Meituan Dianping. (Nguồn: SCMP)

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tân Quốc Bân cho hay chính quyền Bắc Kinh cần phải điều chỉnh các biện pháp quản lý để ngăn chặn các rủi ro về bảo mật dữ liệu và Internet như việc thu thập thông tin cá nhân trái phép trước sự phát triển ồ ạt của các loại xe thông minh.

Phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố Thiên Tân ngày 4/9, Thứ trưởng Tân Quốc Bân nói rằng các vấn đề về an ninh mạng, như tấn công mạng và xâm nhập mạng, có thể gây ra những rủi ro an ninh lớn hơn nếu chính phủ không đưa ra các biện pháp quản lý kịp thời để ngăn chặn.

Theo Thứ trưởng Tân, các cơ quan quản lý ngành sẽ yêu cầu các công ty tự kiểm tra về bảo mật dữ liệu ôtô, an ninh mạng và nâng cấp phần mềm. Các cơ quan này cũng sẽ nghiên cứu các tiêu chuẩn đầu vào để truy cập vào mạng lưới xe thông minh.

Thứ trưởng Tân cho rằng hạn chế việc đầu tư ồ ạt, quá mức vào lĩnh vực xe điện (EV) là điều quan trọng. Ông dự báo doanh số bán xe chạy bằng nhiên liệu “xanh” có thể tăng lên hơn 1,7 triệu chiếc trong thời gian từ tháng 1-8/2021 và chiếm hơn 10% tổng doanh số bán xe mới.

Thứ trưởng Tân cho hay Trung Quốc đang hạn chế việc xây dựng/lắp đặt quá mức trong ngành này, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ đưa ra các biện pháp để đảm bảo có đủ nguồn cung ứng các nguyên vật liệu thô quan trọng như lithium, coban và niken.

Trung Quốc là thị trường xe chạy nhiên liệu “xanh“ lớn nhất thế giới, song cũng làm dấy lên quan ngại về việc đầu tư quá mức và năng suất sản xuất dư thừa.

Trong số 846 nhà sản xuất ôtô đã đăng ký tại nước này, có hơn 300 nhà sản xuất ô tô sử dụng năng lượng mới. Sự “bành trướng” của các công ty như Tesla Inc., NIO Inc. và BYD Co. tại nước này đã kéo theo số lượng các doanh nghiệp EV gặp khó khăn về tài chính ngày càng tăng.

Theo Vietnam+