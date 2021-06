HOSE ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với KRX từ năm 2012 với giá trị 600 tỷ đồng. Theo đó, gói thầu sẽ trang bị hệ thống công nghệ thông tin với một nền tảng cơ sở hạ tầng hệ thống đồng bộ và tích hợp cho toàn bộ TTCK Việt Nam. Hệ thống nhằm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường tại HOSE và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Toàn bộ hệ thống nghiệp vụ này được tích hợp và đồng bộ hoàn toàn trên một nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, gồm 2 trung tâm dữ liệu chính và dự phòng thảm hoạ.

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, gói thầu này đã nhiều lần trễ hẹn. Do chưa thể hoàn thành hệ thống KRX, sàn HoSE đã gặp phải tình trạng nghẽn lệnh kéo dài từ cuối năm 2020 tới nay do thanh khoản thị trường tăng ngoài dự báo.

Trước mắt trong khi chờ hoàn thiện hệ thống KRX và để khắc phục tình trạng nghẽn lệnh, Tập đoàn FPT đã được giao nhiệm vụ phối hợp với HOSE, điều hỉnh core trên hệ thống HNX để áp dụng cho sàn HoSE. Đây là phương án đã được Bộ Tài chính/UBCK chấp thuận, hạn chế tối đa tác động đến hệ thống của 73 công ty chứng khoán thành viên. Theo lãnh đạo HOSE, nếu không có gì thay đổi, hệ thống mới với năng lực xử lý từ 3 - 5 triệu lệnh/ngày sẽ được đưa vào vận hàng vào đầu tháng 7/2021. V.Hà