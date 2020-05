Tổng số vụ tấn công DDoS đã tăng trong 3 tháng đầu năm 2020, với mức tăng đáng kể đối với các cuộc tấn công vào website về giáo dục và website của chính quyền địa phương.

Theo Báo cáo “tấn công DDoS Q1/2020" của Kaspersky, kết quả này nhiều khả năng là do tin tặc lợi dụng tình hình đại dịch khi mọi người phải ở trong nhà và phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động trực tuyến.

Số vụ tấn công DDoS vào website giáo dục và chính quyền địa phương tăng gấp 3 lần

Bùng phát từ Q1/2020, đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các hoạt động – từ học tập, làm việc đến giải trí – đều dịch chuyển sang hình thức trực tuyến.

Nắm bắt được nhu cầu về tài nguyên trực tuyến ngày càng tăng cao, tin tặc đã tiến hành các cuộc tấn công vào những dịch vụ kỹ thuật số quan trọng hoặc có lượng người dùng lớn. Đơn cử, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, một nhóm các bệnh viện ở Paris và máy chủ của nhiều trò chơi trực tuyến là những mục tiêu của các cuộc tấn công DDoS vào tháng 2 và tháng 3 năm 2020.

Biểu đồ Số vụ tấn công DDoS qua các quý gần đây

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các cuộc tấn công vào các website về giáo dục và của chính quyền địa phương. Trong Q1/2020, số lượng này đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019, với tỷ lệ chiếm đến 19% trong tổng số tấn công được thực hiện vào Q1/2020.

Các chuyên gia của Kaspersky cho rằng nguyên nhân tin tặc tấn công nhiều hơn trong thời gian này là do mọi người dần phụ thuộc vào hoạt động trực tuyến và trở nên dễ tiếp cận để tấn công hơn. Khi người dùng nhìn ra sự mâu thuẫn trong thông tin về virus và biện pháp phòng ngừa ở các nguồn khác nhau, họ có xu hướng tìm đến nguồn tin chính thức để cảm thấy tin tưởng và yên tâm. Ngoài ra, nhiều trường học cũng đã chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Nhìn chung, tổng số vụ tấn công DDoS trong Q1/2020 đã tăng lên. Trong giai đoạn này, tổng các cuộc tấn công DDoS tăng gấp đôi so với Q4/2019, và tăng 80% so với Q1/2019. Thời gian tấn công trung bình cũng tăng: trong Q1/2020, một cuộc tấn công DDoS kéo dài hơn 25% so với Q1/2019.

Tấn công DDoS (Distributed Denial of Service), nghĩa tiếng Việt là từ chối dịch vụ phân tán, là nỗ lực làm sập một dịch vụ trực tuyến bằng cách làm tràn ngập nó với traffic từ nhiều nguồn. Các cuộc tấn công DDoS đạt được hiệu quả bằng cách sử dụng nhiều hệ thống máy tính bị xâm nhập làm nguồn lưu lượng tấn công. Các máy được khai thác có thể bao gồm máy tính và các tài nguyên được nối mạng khác như thiết bị IoT.

Hải Phong