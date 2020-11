Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đuổi việc người phụ trách an ninh mạng của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) Chris Krebs hôm 17/11 trên Twitter.

Ông Chris Krebs phát biểu tại trung tâm điều hành ngày bầu cử của CISA hôm 3/11. Ảnh: Reuters

Trong một loạt tweet, ông Trump cho biết, Krebs đã đưa ra phát ngôn “rất không chính xác” về an ninh của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Tổng thống đương nhiệm tố cáo cuộc bầu cử bị phá vỡ bởi “gian lận lớn”. Twitter đã dán nhãn tweet của ông Trump kèm theo cảnh báo đây là phát biểu gây tranh cãi.

Krebs là người phụ trách Cơ quan An ninh hạ tầng và An ninh mạng (CISA) của DHS. Ông chịu trách nhiệm để cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Trước đó, ông nói rằng không có bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử bị thế lực nước ngoài can thiệp.

Vào ngày bầu cử, ông kêu gọi người Mỹ kiên nhẫn và nghi ngờ bất kỳ tuyên bố giật gân và chưa được kiểm chứng nào. Trong cuộc họp báo ngày 3/11, ông phát biểu: “Bất kể kết quả ra sao, có một mối liên kết chung, bền chặt hơn đảng phái chính trị, đó là tất cả chúng ta đều là người Mỹ. Hãy bình tĩnh và tiếp tục bỏ phiếu. Sau ngày hôm nay, tiếp tục bình tĩnh và để họ kiểm phiếu”.

Vào sớm ngày 17/11, Krebs tweet từ tài khoản chính thức của chính phủ, khẳng định 59 chuyên gia an ninh bầu cử đồng tình rằng cáo buộc hệ thống kiểm phiếu bị làm giả là không có căn cứ hoặc sai về kỹ thuật.

Chưa đầy một tiếng sau, Tổng thống Trump đăng tweet sa thải Krebs. Tiếp đó, Krebs viết trên Twitter cá nhân rằng ông tự hào được phục vụ nước Mỹ.

Krebs là quan chức mới nhất dưới quyền Tổng thống Trump phải ra đi sau cuộc bầu cử. Tuần trước, ông Trump cũng tuyên bố đuổi việc Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper trên Twitter và thay thế bằng Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Christopher Miller.

Du Lam (Theo CNBC)