Thông tư 29/2020 hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT vừa được Bộ TT&TT ban hành ngày 28/10.

Thông tư 29 của Bộ TT&TT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành CNTT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020. (Ảnh minh họa)

Có hiệu lực từ ngày 12/12/2020, Thông tư 29 mới được Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư 45/2017 của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT và Thông tư 02/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT.

Thông tư 29/2020 được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành CNTT trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu nội dung đầy đủ của Thông tư 29tại đây.

Thông tư mới quy định rõ việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT quy định tại Thông tư 45/2017 của Bộ TT&TT và Thông tư 02/2018 của Bộ Nội vụ phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành CNTT, không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Cụ thể, đối với việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, viên chức làm CNTT trong đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT phù hợp quy định tại Thông tư 45/2017 của Bộ TT&TT và Thông tư 02/2018 của Bộ Nội vụ.

Viên chức đang làm CNTT trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp khác thì nay được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT tương đương quy định tại Thông tư 45/2017 và 02/2018.

Về áp dụng bảng lương đối với chức danh nghề nghiệp, Thông tư mới quy định, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT quy định tại Thông tư 45/2017 và Thông tư 02/2018 được áp dụng “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước” (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Thông tư 29 mới được Bộ TT&TT ban hành còn hướng dẫn cụ thể cách xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT.

Thông tư 29 cũng nêu rõ, viên chức đã được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp khác nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT quy định tại Thông tư 45/2017 và Thông tư 02/2018 thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT được bổ nhiệm.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2020 của Bộ TT&TT, chức danh an toàn thông tin hạng I, quản trị viên hệ thống hạng I, kiểm định viên CNTT hạng I, phát triển phần mềm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến 8,00;



Chức danh an toàn thông tin hạng II, quản trị viên hệ thống hạng II, kiểm định viên CNTT hạng II, phát triển phần mềm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78;



Chức danh an toàn thông tin hạng III, quản trị viên hệ thống hạng III, kiểm định viên CNTT hạng III, phát triển phần mềm hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;



Chức danh quản trị viên hệ thống hạng IV, phát triển phần mềm hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

