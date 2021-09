Được Bộ TT&TT phát hành ngày 5/9, bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” gồm 4 mẫu tem là 1 trong 3 bộ tem chủ đề an toàn giao thông đã và sẽ lần lượt được phát hành trong các năm 2020, 2021 và 2022.

Theo quyết định của Bộ TT&TT về phát hành bộ tem bưu chính “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)”, bộ tem này có mã số 1147, với tổng số 382.360 tem, có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5/9/2021 đến 30/6/2023.

Gồm 4 mẫu tem khuôn khổ 37 x 37 mm có giá mặt 4.000 đồng và 6.000 đồng, bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” do họa sĩ Phạm Trung Hà của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thiết kế.

Bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5/9/2021 đến 30/6/2023.

An toàn giao thông luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội. Chỉ một sơ suất nhỏ, chỉ một phút chủ quan sẽ dẫn đến tai nạn giao thông, cướp đi sinh mệnh của bao người, đem đến nỗi đau không gì bù đắp được cho hàng ngàn người thân của họ. Khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” được tuyên truyền trên khắp các nẻo đường là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình.

Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã luôn được quan tâm. Trong đó, việc tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn được đào tạo thường xuyên trong nhà trường, ngay từ cấp tiểu học.

Với sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và tập đoàn VinGroup, Bộ TT&TT đã lên kế hoạch phát hành 3 bộ tem về chủ đề an toàn giao thông đường bộ trong các năm 2020, 2021 và 2022 nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân. Ba bộ tem cùng chủ đề này chuyển tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông trong Chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu “#3500 sinh mạng”.

Bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” được Bộ TT&TT phát hành ngày 5/9 chuyển tải 4 quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ: Trời tối, bật đèn soi lối (mẫu 4-1); Buồn ngủ, tự nhủ dừng xe (mẫu 4-2); Giảm tốc độ để thượng lộ bình an (mẫu 4-3); Khi đang cầm lái, đừng nhắn cho ai (mẫu 4-4).

Bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)” do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, đã được phát hành ngày 5/9/2020.

Trước đó, vào ngày 5/9/2020, Bộ TT&TT đã phát hành bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)” gồm 4 mẫu với các giá mặt 4.000 đồng, 4.000 đồng, 8.000 đồng và 12.000 đồng chuyển tải các thông điệp: Đã uống rượu, bia - không lái xe (mẫu 4-1); Thắt dây an toàn, bảo toàn sinh mạng (mẫu 4-2); Mũ đội đúng cách, trách nhiệm bản thân (mẫu 4-3); Lắp ghế cho trẻ, vui vẻ lái xe (mẫu 4-4).

Bộ tem “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ (2011-2020)” do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế được phát hành ngày 1/10/2011.

Về chủ đề an toàn giao thông, vào ngày 1/10/2011, Bộ TT&TT cũng đã phát hành bộ tem bưu chính “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ (2011-2020)”, gồm 2 mẫu tem truyền tải các thông điệp “Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ” và “Văn hóa giao thông vì sự an toàn cộng đồng”.

Vân Anh