Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT vừa được thành lập. Trưởng Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo là Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc.

Quyết định 91 thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành ngày 25/1. Quyết định này thay thế Quyết định 62 ngày 16/1/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ TT&TT.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT có Trưởng ban là Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (ngồi giữa), Phó trưởng ban là Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc (bên phải) (Ảnh: Phạm Hải)

Theo quyết định mới, ngoài Trưởng ban và Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT còn có 7 Ủy viên thường trực và 22 Ủy viên.

Bảy ủy viên thường trực Ban chỉ đạo là các ông: Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương; Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Phụ trách điều hành Cục Tin học hóa; Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam; Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Tham gia Ban chỉ đạo với vai trò Ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT gồm: Vụ CNTT; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Bộ; Cục Xuất bản, in và phát hành; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Nhà xuất bản TT&TT; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Báo VietNamNet; Tạp chí TT&TT; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện - VTC.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT cũng nêu rõ các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, trong đó có việc nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ TT&TT trở thành bộ đi đầu về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

Một nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT (Ảnh minh họa)

Ban chỉ đạo còn có các nhiệm vụ: Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia.

Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT.

Trung tâm Thông tin là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ TT&TT, giúp Ban chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Bộ TT&TT điện tử, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 30/12/2020, Bộ TT&TT đã phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm coi an toàn thông tin là yếu tố xuyên suốt trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên CNTT trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là Bộ TT&TT thuộc nhóm 5 bộ, ngành dẫn đầu về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong toàn giai đoạn 2021 – 2025; hình thành hệ sinh thái số trong Bộ, xây dựng thành công Bộ TT&TT số.

Vân Anh