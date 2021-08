Chuyến bay thử nghiệm không người lái của tàu Starliner lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải hoãn, sau khi tập đoàn Boeing ngày 12/8 cho biết các kỹ sư vẫn đang xử lý vấn đề ở hệ thống đẩy.

Kế hoạch phóng thử nghiệm tàu vũ trụ Starliner đã bị hoãn nhiều lần, gần đây nhất là đầu tháng này, chỉ 2 giờ trước khi con tàu dự kiến được phóng bằng tên lửa Atlas V từ căn cứ vũ trụ ở Mũi Canaveral tại Florida.

Tàu vũ trụ Boeing CST-100 Starliner hạ cánh tại White Sands, New Mexico, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết chuyến bay thử bị hoãn không phải do thời tiết xấu mà do dấu hiệu bất thường ở hệ thống đẩy của Starliner. Các kỹ sư Boeing phát hiện vị trí van bất thường trong khi chuẩn bị cho vụ phóng. Trước đó, hồi tháng 4, Boeing cũng phải hoãn vụ phóng do thời tiết lạnh bất thường gây mất điện trên diện rộng ở bang Texas.

Trong thông báo ngày 13/8, ông John Vollmer phụ trách chương trình Starliner cho biết, trong những ngày qua các kỹ sư đã kiểm tra các van bị trục trặc.

Starliner được Boeing chế tạo theo hợp đồng với NASA. Việc phóng tàu Starliner là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay đối với cả Boeing và NASA, trong bối cảnh tàu Crew Dragon - do công ty SpaceX chế tạo cũng theo hợp đồng với NASA - đã trong quá trình đưa phi hành gia lên vũ trụ và mang họ trở về mặt đất sau một thập kỷ bị gián đoạn.

Cả Starliner và Crew Dragon đều được chế tạo với mục đích đưa phi hành gia và có thể cả du khách lên và về từ trạm ISS. Từ những năm 2010 Boeing đã xúc tiến phát triển một tàu vũ trụ có khả năng đưa phi hành gia lên ISS, nhưng gặp nhiều trở ngại và khó khăn kỹ thuật.

Trong khi đó, Crew Dragon của SpaceX đã có 3 chuyến bay thành công lên ISS cùng phi hành gia. Crew Dragon và Starliner được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong kỷ nguyên du hành vũ trụ của Mỹ, khi các công ty tư nhân, thay vì NASA, nắm quyền kiểm soát.

Theo Baotintuc