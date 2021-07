“Build on, Vietnam 2021” - cuộc thi hackathon khai mạc ngày 15/7, là cơ hội để các lập trình viên tận dụng dịch vụ từ máy ảo, IoT, AI/ML, cơ sở dữ liệu… tạo ra các giải pháp sáng tạo, đóng góp vào số hóa đám mây tại Việt Nam.

Chương trình Build on, Việt Nam 2021 - cuộc thi hackathon do Amazon Web services (AWS) phối hợp với VnDXE tổ chức

Cuộc thi “Build on, Vietnam 2021” nằm trong chuỗi các sự kiện hackathon của chương trình “Build on” do Amazon Website Services (AWS) tổ chức kể từ năm 2019 tại các nước Đông Nam Á gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Trước đó, “Build on, ASEAN 2020” đã đạt được những con số đầy ấn tượng với hơn 1850 thí sinh tham gia, 460 đội thi, tại 5 quốc gia, phát triển được 220 nguyên mẫu và nhận được sự hỗ trợ từ 39 đối tác.

“Build on, Vietnam 2021” do Amazon Web services (AWS) phối hợp với VnDXE tổ chức tại Việt Nam, dành cho tất cả học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, cao đẳng và THPT toàn quốc với chủ đề nhằm giải quyết các thách thức tài chính, giáo dục, thành phố thông minh.... Mỗi đội thi gồm 3-5 thí sinh sẽ trải qua 4 giai đoạn chính: Tham gia các khóa đào tạo, nộp bản đề xuất kinh doanh, xây dựng nguyên mẫu sản phẩm và chung kết.

Chia sẻ tại lễ khai mạc cuộc thi, ông Julian Lau - Giám đốc phát triển các Thị trường mới nổi trong lĩnh vực công cộng tại Amazon Web Services cho biết:

“Khi các trường học chuyển sang học trực tuyến trong đại dịch, sử dụng hệ thống tham dự trực tuyến, hoặc bài giảng video phát trực tuyến, học sinh đã liên hệ với điện toán đám mây theo một cách vô tình. Cloud là cơ sở hạ tầng phụ trợ, hỗ trợ nhiều ứng dụng và nền tảng mà chúng ta biết ví dụ như Zoom, Netflix, Twitch...

Bên cạnh các công ty thương mại, Cloud cũng được sử dụng rộng rãi trong khu vực công như các cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ, tổ chức chăm sóc sức khỏe, những người sử dụng công nghệ cloud để giải quyết những thách thức công cộng và xây dựng khung thành phố thông minh. Chúng tôi cung cấp cho sinh viên cơ hội trải nghiệm điện toán đám mây và sử dụng nó để tạo ra một tác động tích cực cho cộng đồng với sức mạnh của công nghệ”.

Thay mặt AWS, ông Julian Lau vui mừng thông báo về sự ra mắt của Build On Việt Nam 2021, một kỳ thi cạnh tranh thách thức học sinh tạo ra các sáng kiến và giải pháp công nghệ để giải quyết những thách thức mà các nhà tài trợ cuộc thi đang phải đối mặt. “Chúng tôi hi vọng các em sẽ tận dụng tốt các dịch vụ từ máy ảo, IoT, AI/ ML, cơ sở dữ liệu… để tạo ra các giải pháp sáng tạo, từ đó có thể đóng góp vào việc số hóa đám mây tại Việt Nam cùng với AWS”, ông nói.

Ông Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược của Ngân hàng số Timo phát biểu tại lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc, đại diện một trong các nhà tài trợ, ông Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược của Ngân hàng số Timo, cũng cho rằng cuộc thi “Build On Vietnam 2021” là nơi để học sinh, sinh viên yêu thích khám phá công nghệ điện toán đám mây học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng trong việc chuyển đổi số và nắm bắt đám mây - xu thế công nghệ tất yếu cho lĩnh vực tài chính, mục tiêu dài hạn của Timo phải trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Với tầm nhìn sẽ trở thành một nơi làm việc thân thiện, sáng tạo và lý tưởng, Timo đang bồi đắp, đào tạo và phát triển các tài năng trẻ ở công ty Timo nói riêng và các bạn trẻ yêu công nghệ, chọn tài chính ngân hàng là lĩnh vực theo đuổi trong cộng đồng nói chung để trong vòng 5-10 năm tới, thị trường Việt Nam sẽ sở hữu lượng nhân sự trẻ tài năng, giàu kinh nghiệm, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ cũng như tăng cạnh tranh cho thị trường Việt Nam.

Nếu dự án của đội mình lọt vào chung kết, thí sinh sẽ có cơ hội trình bày ý tưởng và nguyên mẫu của mình trước một hội đồng giám khảo và giành được giải thưởng giá trị lên tới hàng nghìn USD. Các thành viên của 6 đội thi chung kết từ mỗi đối tác sẽ nhận được cơ hội tuyển dụng (Toàn thời gian/Thực tập) tại Timo Digital Bank và các đơn vị tài trợ cuộc thi.

Thông tin về chương trình cuộc thi tại: www.buildonvietnam.com Tìm hiểu về nhà tài trợ Timo tại www.timo.vn

Xuân Thạch