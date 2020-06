Ba trong bốn tập đoàn ngân hàng-tài chính lớn nhất Nhật Bản có kế hoạch liên minh với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để nghiên cứu phát triển "đồng yen kỹ thuật số".

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ba trong số bốn tập đoàn ngân hàng-tài chính lớn nhất Nhật Bản đang có kế hoạch liên minh với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở nước này để thực hiện các dự án chung, trong đó có việc nghiên cứu phát triển "đồng yen kỹ thuật số".

Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ liên minh phát triển

Hãng tin Kyodo News dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các doanh nghiệp tham gia liên minh gồm Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc. và Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) và KDDI Corp.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ tham gia liên minh này với tư cách quan sát viên.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ở Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp trong liên minh, đã tung ra các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ đi tàu điện trả trước có thể sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ Suica IC của JR East hay dịch vụ thanh toán trên điện thoại thông minh AU Pay của hãng viễn thông KDDI Corp, liên minh dự kiến sẽ nghiên cứu các biện pháp để tăng tính tiện lợi của các dịch vụ mà họ đang cung cấp cho khách hàng.

Bên cạnh đó, liên minh sẽ nghiên cứu khả năng tạo điều kiện cho việc phát hành "đồng yen kỹ thuật số" - một dự án mà BoJ đang hợp tác với Ngân hàng Trung ương châu Âu và một số ngân hàng trung ương khác để tiến hành các nghiên cứu khả thi.

Liên minh dự định sẽ soạn thảo các đề xuất về vấn đề này và đệ trình lên Chính phủ và BoJ vào mùa Thu năm nay.

Theo Bnews