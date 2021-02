Sách là hành trang không thể thiếu trên con đường dẫn đến thành công của các tỷ phú công nghệ.

Bill Gates

Cựu chủ tịch Microsoft là tỷ phú hiếm hoi có hẳn một thư viện sách riêng, đọc hàng chục đầu sách mỗi năm và có hẳn một trang blog để giới thiệu những cuốn sách nên đọc. Tỷ phú 66 tuổi này chủ yếu đọc các sách phi viễn tưởng về khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, phát triển quốc tế, xã hội học, lịch sử, tiểu sử, hồi ký.

Bill Gates có hẳn một thư viện sách trong nhà

Bởi ông đọc rất nhiều nên thực sự rất khó để chỉ ra cuốn sách nào là phù hợp nhất. Nhưng nếu có thời gian, bạn nên tìm đọc cuốn Business Adventures (tựa đề sách tiếng Việt: Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh) và cuốn The Ride of a Lifetime (tạm dịch: Một đời rong ruổi). Cuốn đầu tiên được xuất bản lần đầu năm 1969 và đến nay vẫn được cả Bill Gates lẫn Warren Buffett rất tâm đắc.

Còn cuốn thứ hai vừa xuất bản năm 2019, nói về trải nghiệm sau 15 năm giữ chức vụ CEO ở Walt Disney của tác giả Robert Iger. Tuy nhiên tác phẩm này hiện vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt.

Steve Jobs

Steve Jobs khi còn trẻ từng tích cóp tiền để sang Ấn Độ học về Phật giáo. Đó có thể là lý do mà vị cố lãnh đạo Apple này rất yêu thích các cuốn sách mang màu sắc văn hóa phương Đông. Trong ngày tưởng niệm Steve Jobs, những người đến viếng đã được tặng hộp quà chứa cuốn sách Autobiography of a Yogi (Tự truyện của một Yogi).

Ngoài ra, Steve Jobs cũng rất thích đọc các cuốn tiểu thuyết như Atlas Shrugged (tạm dịch: Atlas nghiêng mình) hay Moby Dick (Cá voi trắng).

Jeff Bezos

Tỷ phú sáng lập ra Amazon mà khởi nguồn là bán sách trực tuyến chắc hẳn không thể không đọc sách. Ông cũng có nhiều đầu sách để gợi ý cho mọi người đọc thử, nổi bật là cuốn sách kinh doanh Built to Last (Xây dựng để trường tồn) và cuốn tiểu thuyết The Remains of the Day (tạm dịch: Tàn dư ngày ấy) của tác giả người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro. Một cuốn sách thú vị khác được ông khuyến khích đọc là The Black Swan (Thiên nga đen) nói về những sự kiện có xác suất cực nhỏ nhưng tác động rất lớn đến thế giới.

Jeff Bezos sở hữu cửa hàng bán sách lớn nhất thế giới Amazon

Hiện Jeff Bezos đã từ bỏ vị trí CEO để trở thành chủ tịch Amazon và tỷ phú 58 tuổi này chắc hẳn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc sách hơn nữa.

Tim Cook

Tim Cook từng thích đọc và giới thiệu cho mọi người cuốn sách khá khô cứng là Competing Against Time (tạm dịch: Chạy đua với thời gian), nhưng cũng có những cuốn dễ đọc viết về cuộc đời của những chính trị gia như Mahatma Gandhi hay Bobby Kennedy.

Đặc biệt, ba phần của cuốn truyện tranh March mà Tim Cook rất yêu thích có thể là món gia vị lạ dành cho những người yêu thích comic lịch sử.

Elon Musk

Dù vô cùng bận rộn với công việc ở Tesla và SpaceX cũng như hay lên Twitter ‘chém gió’, Elon Musk vẫn là một vị tỷ phú dành không ít thời gian cho việc đọc sách. Bởi yêu thích khám phá vũ trụ, cuốn sách lý tưởng mà Elon Musk khuyến khích mọi người đọc chính là ba phần của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Foundation. Tuy nhiên, đáng tiếc là tác phẩm này chưa được dịch ra tiếng Việt.

Elon Musk luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để đọc sách

Bù lại, có hai cuốn sách mà bạn có thể tìm mua và đọc bản tiếng Việt đó là Benjamin Franklin: An American Life (Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ) và Einstein: His Life and Universe (Einstein: Cuộc đời và vũ trụ) của cùng tác giả Walter Isaacson.

Mark Zuckerberg

CEO của Facebook là thế hệ tỷ phú trẻ 8x, do đó có những đầu sách gợi ý nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những cây cổ thụ trong giới công nghệ. Cuốn sách mà tỷ phú 37 tuổi này yêu thích gồm có Sapiens (Lược sử loài người), Creativity Inc. (Vương quốc sáng tạo) và đặc biệt có cuốn tiểu thuyết Ender’s Game đã được chuyển thể thành phim chiếu rạp năm 2013.

Jack Dorsey

Là một người ăn chay với lối sống cực kỳ khắc khổ, CEO của Twitter và Square rất yêu thích các cuốn sách mang màu sắc phương Đông, trong đó có cuốn Đạo đức kinh của Lão tử. Một cuốn sách nổi tiếng khác nằm trong tủ sách yêu thích của Dorsey là Ông già và biển cả của tác giả Ernest Hemingway.

