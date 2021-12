Giám đốc điều hành của công ty cho vay thế chấp Better.com đã lên tiếng xin lỗi sau khi ông sa thải hàng trăm nhân viên trong cuộc gọi Zoom.

Vishal Garg, CEO của Better.com

Trước đó, ngày 1/12, một đoạn video được đăng tải lên Twitter và nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Vishal Garg - CEO của Better.com - bất ngờ mời 900 nhân viên vào một cuộc họp trên nền tảng Zoom và đưa ra thông báo sa thải đột ngột. Điều này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì chỉ còn vài tuần nữa là đến Giáng sinh nhưng gần 1.000 nhân viên bị sa thải một cách thô lỗ.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Beast, một cựu nhân viên bức xúc cho biết: “Chúng tôi đã ở Better từ những ngày đầu tiên và luôn làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng họ lại chỉ coi chúng tôi như rác rưởi”.

Trước sự gắt gao của dư luận, mới đây vị CEO này đã phải lên tiếng xin lỗi thừa nhận đây là một hành động sai lầm.

“Tôi đã không thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho các nhân viên dù cho họ đã đóng góp công sức cho Better. Quyết định sa thải là do tôi và có thể khi truyền đạt tôi đã mắc phải sai lầm khiến các nhân viên cảm thấy xấu hổ. Tôi vô cùng xin lỗi, đây chắc chắn sẽ là bài học lớn dành cho tôi để trờ thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Tôi tin vào bạn, tôi tin vào Better và tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một tập thể vững mạnh. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về các mục tiêu phát triển sắp tới của Better trong cuộc họp toàn thể nhân viên”, CEO gốc Ấn viết trong email xin lỗi các nhân viên của mình.

Startup cho vay thế chấp Better.com gần đây được định giá khoảng 7 tỷ USD (5,3 tỷ bảng Anh). Theo Techcrunch, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của công ty, trưởng bộ phận quan hệ công chúng và trưởng bộ phận marketing đều đã đệ đơn từ chức sau cuộc gọi Zoom này.

Câu hỏi đặt ra trong đầu chúng ta lúc này là liệu các nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị có tha thứ cho hành vi này của Garg hay không. Forbes tiết lộ, Garg là đối tượng của một số vụ kiện từ các hãng như PIMCO và Goldman Sachs vì những lý do như hoạt động không chính đáng, thậm chí gian lận tại hai dự án kinh doanh trước đây và chiếm đoạt hàng chục triệu USD.

Hương Dung (Theo The Guardian, Techcrunch)