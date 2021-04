Bản báo cáo về những lần bắt gặp vật thể bay không xác định (UFO) của quân đội Mỹ sẽ được công bố trong tháng 6.

Luis Elizondo, cựu sĩ quan tình báo từng đứng đầu Chương trình Xác định Hiểm họa Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), dự án nghiên cứu về UFO của Lầu Năm Góc, cho biết tài liệu sẽ nói về những hiện tượng "không thể giải thích".

Lực lượng Hải quân Mỹ của Lầu Năm Góc từng xác nhận các video chạm trán UFO được quay năm 2004, 2015 và 2019 là thật.

Công bố báo cáo về “hiện tượng trên trời không xác định” (UAP) là một phần trong điều khoản thuộc gói cứu trợ Covid-19 trị giá 2,3 nghìn tỷ USD , được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trước khi rời nhiệm sở.

"Tôi nghĩ chính phủ Mỹ đã thừa nhận sự tồn tại của UAP", Elizondo chia sẻ với New York Post, dù ông đã ký thỏa thuận không tiết lộ bí mật trước khi rời Lầu Năm Góc năm 2017.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ khẳng định vật thể được nhìn thấy có đặc điểm khác biệt so với những thứ tồn tại trên Trái Đất. Elizondo mô tả một phương tiện bay với vận tốc hơn 17.000 km/h và có thể đổi hướng "ngay lập tức". Để so sánh, những máy bay phản lực tiên tiến nhất của Mỹ cần không gian bằng nửa bang Ohio để đổi hướng bay.

Elizondo cũng chia sẻ về những con tàu có thể bay với độ cao hơn 24 km, thậm chí chìm dưới nước mà không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động.

"Nhìn thấy chúng đồng nghĩa bạn đang chạm trán với công nghệ tiên tiến hơn chúng ta... (Những thứ này) không có cánh, buồng lái, bảng điều khiển, đinh tán trên vỏ hay bộ phận đẩy rõ ràng. Bằng cách nào đó, chúng có thể vượt qua tác động của lực hút Trái Đất", Elizondo khẳng định cấu tạo các vật thể không tuân theo quy tắc kỹ thuật mà con người từng biết.

Sự tồn tại của chương trình "săn UFO" AATIP chỉ được tiết lộ vào năm 2017, khi cựu Tổng thống Trump nhắc đến đoạn video quay một vật thể tròn phía trước máy bay quân sự và vật thể hạ cánh với tốc độ rất nhanh, được Hải quân Mỹ ghi lại vào năm 2004 và 2015. Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ đều xác nhận các vật thể trong video là thật.

Theo New York Times, AATIP được khởi động năm 2007 dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Harry Reid, khi đó là lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mỹ. Trong khoản ngân sách trên dưới 600 tỷ USD mỗi năm, Lầu Năm Góc dành khoảng 22 triệu USD cho chương trình. Đến năm 2012, AATIP bị chấm dứt.

Trong năm 2020, số lần nhìn thấy UFO tại New York được báo cáo là 46, tăng 31% so với năm 2019, và 283% so với 2018. Tuy nhiên, Elizondo cho biết vì nhiều "lý do sai trái", các thế hệ lãnh đạo Lầu Năm Góc không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về UFO cho công chúng.

"Họ cảm thấy (việc công bố) là không phù hợp. Trong một số trường hợp, họ cho rằng điều đó đi ngược niềm tin về triết học và thần học của bản thân... Họ không thể đón nhận chúng", Elizondo cho biết.

"Dường như có sự tương đồng giữa hoạt động của UAP và công nghệ hạt nhân của chúng tôi. Hoàn toàn có bằng chứng UAP rất quan tâm đến hạt nhân... Đây không phải cuộc trò chuyện về chai rượu vang giữ càng lâu thì càng ngon, mà đó là trái cây và rau thối trong tủ lạnh. Để trong tủ càng lâu, nó sẽ càng bốc mùi", cựu sĩ quan tình báo cho rằng đã đến lúc mọi thứ được phơi bày.

