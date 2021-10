Cùng chia sẻ với các diễn giả tại hội thảo, ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, hiện tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ về mặt hạ tầng, kỹ thuật đủ để triển khai dịch vụ chữ ký số SmartCa trên toàn quốc. Các hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện và đang triển khai các thủ tục cuối cùng để Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép làm căn cứ pháp lý chính thức cho dịch vụ. So với 2 hình thức ký số khác bằng Token và Sim PKI, SmartCa là loại hình ký số thuận lợi cho người dùng do không phụ thuộc vào nhà mạng, không phụ thuộc vào thiết bị, dễ dàng tích hợp với các ứng dụng ký số nên người dùng có thể sử dụng để ký các giao dịch từ Cổng dịch vụ công, Hợp đồng điện tử, các tờ khai thuế, hải quan... Cũng tại hội thảo, đại diện VNPT đã công bố loạt chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng các dịch vụ thuộc hệ sinh thái số VNPT: Giảm 40% giá trị hợp đồng điện tử so với giá ban hành cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Hợp đồng điện tử VNPT eContract trước 31/12/2021; tặng 500 hóa đơn cho các khách hàng đăng ký mới sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice trong ngày 6/10/2021.