Check Point Software Technologies là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng lớn trên thế giới với các giải pháp bảo mật như tường lửa (Firewall), giải pháp bảo mật cho Cloud, Endpoint, Mobile và các giải pháp tư vấn an ninh mạng. Đặc biệt tại Việt Nam, Check Point được lựa chọn là giải pháp bảo mật hàng đầu cho các doanh nghiệp thuộc khối chính phủ, ngân hàng, điện lực, Oil-Gas, Telco và các doanh nghiệp sản xuất thương mại. CMC Telecom hiện là Managed Security Service Provider của Check Point tại Việt Nam. Với lợi thế 3 Data Center trung lập tiêu chuẩn Tier III đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ PCI DSS, CMC Telecom cung cấp các dịch vụ bảo mật cao cấp, những giải pháp công nghệ ưu việt cho DN trên hạ tầng điện toán đám mây, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về kiến trúc hệ thống và an toàn thông tin cho doanh nghiệp