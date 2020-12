Ngày 2/12/2020, CMC Telecom được công nhận là 1 trong 5 nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin mạng phục vụ chính phủ điện tử.

Tại hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2020, CMC Telecom đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT trao chứng nhận “Nền tảng điện toán đám mây an toàn Việt Nam”. Nền tảng điện toán đám mây do CMC Telecom cung cấp đã đáp ứng toàn bộ 153 tiêu chí nằm trong văn bản số 1145/BTTTT-CATTT hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã dựa trên các tiêu chí trên để đánh giá các nhà cung cấp điện toán đám mây tại Việt Nam và trao tặng chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt chuẩn. Từ đó, các cơ quan, tổ chức có thể lựa chọn giải pháp hoặc thuê dịch vụ nền tảng điện toán đám mây đảm bảo từ các doanh nghiệp đáp ứng được bộ tiêu chí này.

Theo đại diện CMC Telecom, hệ sinh thái CMC Cloud của doanh nghiệp có năng lực mở rộng không giới hạn và hiện đang phục vụ hơn 6.000 khách hàng với dung lượng lưu trữ 1,5PB. Trước đó trong tháng 6/2020, CMC Telecom là doanh nghiệp được lựa chọn đồng hành cùng Chính phủ trong chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia hạt nhân về Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, đại diện CMC Cloud cũng đã tham gia tư vấn cùng Bộ TT&TT để Việt Nam lần đầu tiên ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ Điện tử vào tháng 4/2020.

Tại buổi tọa đàm “Nền tảng điện toán đám mây an toàn phục vụ chính phủ số”, ông Đặng Tùng Sơn - Phó TGĐ/GĐ Kinh doanh và Marketing CMC Telecom đã đưa ra những thách thức trong việc cung cấp điện toán đám mây của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Ông Sơn cho rằng: “Có 3 thách thức mà các nhà cung cấp điện toán đám mây nội địa đang gặp phải hiện nay. Thứ nhất đó là những yêu cầu khắt khe về an ninh an toàn thông tin. Thứ hai là bài toán nội địa hóa để đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là an toàn thông tin. Cuối cùng là vấn đề nhân lực”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đến 2 yếu tố đã thúc đẩy sự thay đổi tại thị trường Việt Nam, hỗ trợ các nhà cung cấp điện toán đám mây nội địa tăng trưởng. Đó là nhờ vào sự chỉ đạo xuyên suốt từ Chính phủ, Bộ TT&TT, các bộ, ban, ngành liên quan và những thay đổi liên tục trong chính sách, quyết định về chuyển đổi số quốc gia, hay chiến lược về chính phủ điện tử… Những yếu tố đó đã góp phần giải quyết được các thách thức của các doanh nghiệp cloud trong nước.

Hệ sinh thái CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp tới cloud của 3 gã khổng lồ về công nghệ trên thế giới là AWS, Microsoft và Google. Bên cạnh đó, CMC Telecom hiện sở hữu 3 Data Center trung lập tiêu chuẩn Tier III, sở hữu chứng chỉ PCI DSS đáp ứng các nhu cầu dùng cloud nội địa và bảo mật khắt khe. Tháng 5/2020, CMC Cloud của CMC Telecom đã được Tạp chí IFM (International Finance Magazine, Vương quốc Anh) bình chọn là “Nhà cung cấp dịch vụ cloud sáng tạo nhất 2020” (Most Innovative Cloud Service Provider).

Thúy Ngà