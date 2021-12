Sáng 30/11, CMC Telecom đã cùng Check Point tổ chức hội thảo trực tuyến “Secure Cloud, Transform Your Business” nhằm “hóa giải” những mối đe dọa về an toàn thông tin cho doanh nghiệp bằng những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất.

Các mối nguy hại tiềm ẩn ngày càng phát triển nhanh và thông minh hơn cùng với sự phát triển của Internet. Các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng nhận định rằng, khi thay đổi và nâng cấp công nghệ hạ tầng, ứng dụng điện toán đám mây trong kinh doanh, doanh nghiệp cần một phương thức mới về an toàn dữ liệu. Do đó, một cơ chế bảo mật thông minh, liên tục cập nhật các công nghệ hiện đại là điều hết sức cần thiết giúp doanh nghiệp có khả năng ứng phó với những mối đe dọa hiện hữu hoặc đang hình thành giúp cho hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn khi có sự cố xảy ra.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại diện doanh nghiệp tham gia trực tuyến

Tại hội thảo, những vấn đề được đặt ra như: Làm thế nào để giám sát, quản lý hạ tầng trên môi trường điện toán đám mây hoặc nhiều hạ tầng đám mây khác nhau, chiến lược bảo mật tối ưu giúp ngăn chặn các cuộc tấn công, nguy cơ mất mát dữ liệu xảy ra trên hạ tầng này... được diễn giả và các khách mời tham dự thảo luận sôi nổi.

Ông Bùi Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm SME của CMC Telecom chia sẻ: “Việc hiểu biết rõ ràng về bối cảnh các mối đe dọa bảo mật đang thay đổi chóng mặt như hiện nay là bước đầu để các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn những nền tảng điện toán đám mây an toàn với phương thức bảo mật phù hợp nhằm bảo vệ dữ liệu quý giá của doanh nghiệp.”

Hệ sinh thái CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng cloud kết nối trực tiếp tới cloud của 3 gã khổng lồ về công nghệ trên thế giới là AWS, Microsoft và Google. CMC Cloud áp dụng và phát triển công nghệ KVM Kernel-based Virtual Machine. Toàn bộ hệ thống vật lý được đầu tư thiết bị hiện đại nhất từ Dell, IBM Power; đặt tại 3 Data Center trung lập tiêu chuẩn Tier III, sở hữu chứng chỉ PCI DSS đáp ứng các nhu cầu dùng cloud nội địa và bảo mật khắt khe. Việc tích hợp công nghệ bảo mật của Check Point với nền tảng Cloud của CMC Telecom sẽ dựng thêm “lá chắn” vững vàng, ngăn chặn các cuộc tấn công và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi chuyển đổi “lên mây”.

Hệ sinh thái CMC Cloud của CMC Telecom

Đại diện Check Point, ông Nguyễn Thế Bình - Kỹ sư giải pháp của trong lĩnh vực an toàn thông tin đã giới thiệu về cách thức phòng chống những mối nguy hại tiềm ẩn bằng Check Point CloudGuard. Đây là giải pháp giúp ngăn chặn các mối đe dọa nâng cao cho tất cả tài nguyên và workload trong môi trường Public, Private, Hybrid hoặc Multi-cloud và được áp dụng thực tế cho hệ thống bảo mật các công ty, doanh nghiệp… Check Point CloudGuard giúp phòng ngừa hiện tượng đánh cắp dữ liệu, đảm bảo những trao đổi thông tin dữ liệu, giao dịch, kinh doanh online diễn ra an toàn nhất.

Bảo mật và quản lý hạ tầng Cloud với giải pháp Check Point CloudGuard

Tại hội thảo bảo mật ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây lần này, ông Lê Minh Thắng - Giám đốc quốc gia Check Point cũng đã công bố hợp tác và chúc mừng CMC Telecom đạt được đồng thời chứng nhận MSSP và chứng chỉ CSSP cao cấp từ Check Point. CMC Telecom một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong về cung cấp dịch vụ Cloud tại thị trường Việt Nam cũng như khả năng cung cấp dịch vụ bảo mật dữ liệu và ứng dụng cho doanh nghiệp trên nền hạ tầng điện toán đám mây.

Sự hợp tác giữa CMC Telecom và Check Point giúp khóa chặt mạng lưới bảo mật cho dữ liệu và hệ thống của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn khi chuyển đổi ứng dụng, dữ liệu lên hạ tầng Cloud, gia tăng sức mạnh phòng thủ và “hóa giải” các mối đe dọa nhờ công nghệ của Check Point và hạ tầng của CMC Cloud.

Các doanh nghiệp cần hỗ trợ về các giải pháp bảo mật ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây có thể truy cập https://cloud.cmctelecom.vn/ để nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên gia của CMC Telecom.

Thúy Ngà