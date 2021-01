Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1 (giờ Mỹ), trên eBay xuất hiện trang rao bán bục phát biểu của Hạ viện với giá gần 100.000 USD.

Mặt hàng đấu giá có tên "House of Representatives Speaker Podium" (Bục phát biểu Hạ viện Mỹ) xuất hiện trên eBay sau khi người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6/1, giữa lúc lưỡng viện quốc hội tổ chức kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận người chiến thắng cuộc bầu cử 2020.

Nhiều người biểu tình quá khích đã đập phá, đốt lửa ngoài Điện Capitol với mong muốn lật ngược kết quả bầu cử. Bên trong, các nghị sĩ phải sơ tán mặc đám đông náo loạn.

Theo Ctpost, người biểu tình đã xông vào văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Hình ảnh của AFP cho thấy mảnh giấy được để lại bàn làm việc với dòng chữ: "We will not back down" (tạm dịch: Chúng tôi sẽ không từ bỏ).

Những hình ảnh từ Getty chụp một người đàn ông ngồi trong văn phòng của bà Pelosi, một người khác bê bục phát biểu của Hạ viện tươi cười trước ống kính.

Trên Reddit, hình ảnh bục phát biểu Hạ viện bị rao bán trên eBay thu hút sự chú ý. Đa số bình luận cho rằng chính người đàn ông này đã trộm nó để bán kiếm tiền.

Người đàn ông được cho là ăn cắp bục phát biểu để rao bán. Ảnh: Getty Images.

Ban đầu, bục phát biểu Hạ viện được trả giá chỉ khoảng 400 USD , sau đó lên đến gần 100.000 USD trước khi bị gỡ khỏi eBay. Hiện chưa rõ bục phát biểu được lấy từ văn phòng của Pelosi hay là nơi khác.

Hàng chục người ủng hộ Tổng thống Trump đã vi phạm quy định an ninh của Điện Capitol. Một đám đông ủng hộ tổng thống được nhìn thấy trong văn phòng Thượng viện, hét lên "Trump đã thắng cử". Trong khi đó, nhiều người đi bộ ngoài hành lang đồng thanh "Họ đang ở đâu?", theo Ctpost.

