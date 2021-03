Ngoài Mashhour, các tàu nạo vét nhỏ hơn như Baraka 1 và Izzat Adel cũng được sử dụng.

Theo Business Insider, tàu Ever Given được giải cứu nhờ vào nỗ lực ngày đêm của đội cứu hộ cùng điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong đó, có sự giúp sức rất lớn bởi con tàu nạo vét khổng lồ Mashhour.

Mashhour bắt đầu hoạt động từ hôm thứ 5 (25/3) để loại bỏ phần cát xung quanh tàu Ever Given. Bernhard Schulte Shipmanagement, công ty quản lý Ever Given cho hay Mashhour có thể nạo vét gần 2.000 m3 vật liệu mỗi giờ.

Cỗ máy nạo vét Mashhour thực hiện hầu hết việc nạo vét quanh tàu Ever Given. Ảnh: BI.

Osama Rabie, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết Mashhour thực hiện hầu hết công việc nạo vét xung quanh con tàu mắc kẹt. "Đây là tiền đề để các tàu kéo có thể di chuyển Ever Given", ông nói.

Ngoài Mashhour, các tàu, đầu máy nạo vét nhỏ hơn như Baraka 1 và Izzat Adel cũng được sử dụng. Theo AP, hơn 27.000 m3 cát và bùn đã được hút khỏi xung quanh tàu.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào kênh Suez được khai thông trở lại. "Kéo phần đuôi tàu là việc dễ dàng, nhưng thách thức lớn nhất là phần đầu tàu", ông Peter Berdowski, CEO Boskalis Westminster, công ty mẹ của đội cứu hộ cho biết. "Chúng tôi đang xử lý phần đầu tàu. Đừng ăn mừng quá sớm", ông nhấn mạnh.

Một nhân viên đang làm việc tại công ty sở hữu Ever Given cho biết đáy tàu vẫn chạm đáy kênh. Do đó, giới chức trách đang tính đến phương án gỡ bỏ hàng hóa trên tàu để giảm trọng lượng.

Theo Zing/Business Insider