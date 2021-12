Để xem phim 3D, bên cạnh máy tính, laptop hay TV có truy cập Internet, người xem cần trang bị thêm cả kính 3D, VR.

Trung tâm Nội dung số VTC Now (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) và Nhà sản xuất phim Content Fair (Hàn Quốc) đã thông báo về việc hợp tác công chiếu loạt phim 3D thực tế ảo trên các nền tảng nội dung số và truyền hình tại Việt Nam.

Đây là loạt phim gốc do Content Fair sản xuất. Những tác phẩm trong loạt phim này thuộc các thể loại hút khách như phim tình cảm, trinh thám, kinh dị, thử thách sinh tồn...

Đối tượng mà nhà sản xuất Content Fair hướng đến chủ yếu là các khán giả trẻ, hiện đại, có nhu cầu và thói quen theo dõi nội dung giải trí qua các nền tảng trực tuyến.

VTC và nhà sản xuất phim Content Fair vừa công bố thỏa thuận hợp tác khai thác phim 3D thực tế ảo.

Theo thỏa thuận, các phiên bản thực tế ảo 3 chiều của loạt phim sẽ được VTC Now công chiếu trước trên hệ thống kênh YouTube trong dịp Tết nguyên đán. Người xem chỉ cần trang bị kính 3D VR là có thể theo dõi trọn vẹn các tập phim với những hiệu ứng sống động như ngoài đời thật.

Các phiên bản 2D với chất lượng phân giải 4K sẽ lần lượt được phát lại trên các nền tảng khác, bao gồm truyền hình VTC.

Trước mắt, hai bên sẽ công chiếu 6 đầu phim với 4 phim lẻ và 2 phim bộ gồm: Virgin Theory, My wife is back (10 tập), Perfume (2 tập), QR Code, Conspiracy, Biting Fly. Căn cứ vào mức độ quan tâm của khán giả Việt Nam, VTC Now & Content Fair sẽ xây dựng lộ trình công chiếu phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Ngoài máy tính, laptop hay TV có truy cập Internet, người xem phim 3D cần trang bị thêm cả kính 3D, VR.

Ông Ahn Chul-ho, Giám đốc Công ty Content Fair đánh giá cao sự phát triển của thị trường Việt Nam. Đó là lý do hãng phim Hàn Quốc quan tâm sâu sắc tới Việt Nam và thông qua VTC Nơ để đặt chân bước vào thị trường này.

Theo ông Nguyễn Lê Tân - Giám đốc Trung tâm Nội dung số VTC Now - Đài Truyền hình VTC, đây là sự khởi đầu mới mẻ để VTC Now có thể cung cấp nhiều hơn cho khán giả các giá trị nội dung ngoài tin tức.

Hai bên cũng đang tiếp tục thảo luận về cơ hội hợp tác sản xuất và phân phối các dòng phim web series có sử dụng công nghệ đặc biệt.

Trọng Đạt