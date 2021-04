Tâm lý tiêu cực liên quan đến Facebook khiến cho nhà sáng lập của tập đoàn này trở thành đối tượng bị thù ghét.

Theo hồ sơ vừa gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), trong năm 2020, Facebook đã chi 23 triệu USD để đảm bảo an toàn cho Mark Zuckerberg, riêng khoảng bảo vệ cá nhân và gia đình vị CEO này lên đến 13,4 triệu USD , tăng 3 triệu USD so với năm trước.

Chi phí bảo vệ Zuckerberg tăng thêm do Facebook ngày càng bị ghét. Ảnh: Getty Images.

“Ông ấy được đánh đồng với Facebook. Do đó, suy nghĩ tiêu cực về công ty của chúng tôi thường được chuyển sang Zuckerberg”, đại diện Facebook cho biết.

Theo tính toán của Facebook, chi phí bảo vệ Zuckerberg và gia đình đã tăng lên vào năm 2020 chủ yếu do ảnh hưởng của Covid-19, bầu cử Tổng thống Mỹ và “các giai đoạn có nguy cơ cao khác”. Ngoài ra, lương cho nhân viên bảo vệ cũng tăng thêm trong năm vừa rồi.

Cụ thể, Facebook đã chi 23 triệu USD để đảm bảo an ninh tại nhà Zuckerberg, cho việc đi lại của ông và gia đình. CEO Facebook dùng 10 triệu USD để trả nhân viên và các chi phí an ninh khác. Chi phí bảo vệ tại nhà lên tới 13,4 triệu USD , tăng 3 triệu USD so với năm trước.

“Ủy ban bồi thường, đề cử và quản trị tin rằng những chi phí này phù hợp, cần thiết trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa. Trên thực tế, Zuckerberg chỉ yêu cầu 1 USD tiền lương hàng năm, không nhận bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận nào khác”, hồ sơ của Facebook cho biết.

Ngoài ra, Facebook dự định cung cấp thêm dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân cho những lãnh đạo khác do “các giám đốc của chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ liên tục vì công việc của họ tại Facebook”. Ý tưởng này sẽ được đề xuất tại cuộc họp cổ đông ngày 26/5 tới.

Trước đó, đã có một số lãnh đạo của tập đoàn này được tăng cường bảo vệ từ đầu năm. Facebook lo lắng cho an toàn của những quan chức cấp cao sau khi bầu không khí chính trị ở Mỹ căng thẳng. Những vấn đề liên quan đến tin giả trong kỳ bầu cử tổng thống tại nước này và cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội đều ít nhiều liên quan đến các nền tảng của mạng xã hội này.

Hồi tháng 1, báo cáo của Dự án minh bạch công nghệ cho rằng một số phần tử cực đoan tham gia tấn công ở Điện Capitol đã sử dụng các nhóm riêng tư trên Facebook để lập kế hoạch và điều phối cuộc nổi dậy ngày 6/1 từ nhiều tháng trước.

Đáp lại, COO Sheryl Sandberg rằng việc này nằm ngoài khả năng kiểm soát của hãng, Facebook không dung túng cho hoạt động đó.

Theo Zing/The Verge