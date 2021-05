Một con dê từng được chính tay Mark Zuckerberg giết để phục vụ bữa tối cho Jack Dorsey, CEO Twitter.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2019, CEO Twitter Jack Dorsey cho biết một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Mark Zuckerberg chính là bữa tối với món dê nướng, do chính tay CEO Facebook nuôi và giết.

“Anh ta (Zuckerberg) giết nó từ trước. Tôi đoán là vậy. Anh ấy giết nó bằng súng gây choáng và dao rồi gửi cho tiệm thịt để sơ chế”, Dorsey chia sẻ rằng Zuckerberg có thể nuôi tới 6 con dê vào thời điểm đó.

Mark Zuckerberg từng giết một con dê để mời CEO Twitter Jack Dorsey. Ảnh: HuffPost.

Theo Dorsey, cả 2 đã đợi khoảng 30 phút để con dê được nướng. “Tôi nghĩ nó chín rồi”, Zuckerberg nói trước khi tắt lò.

“Chúng tôi vào phòng ăn. Anh ấy đặt con dê xuống. Nó rất lạnh. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi không biết anh ta có đút nó trở lại lò nướng không. Tôi chỉ ăn salad của mình mà thôi”, đồng sáng lập Twitter nói.

Trong bài viết trên Fortune năm 2011, Zuckerberg từng chia sẻ nguyên tắc chỉ ăn thịt từ con vật do chính tay mình giết, nhằm “tri ân” chúng. “Thật vô trách nhiệm khi quên rằng những con vật tôi ăn từng sống”, CEO Facebook nói.

Ngày 11/5, Zuckerberg đăng lên Facebook hình ảnh 2 con dê nuôi trong trang trại riêng với nội dung “My goats: Max and Bitcoin”. Người dùng Internet cho rằng đây chính là tên 2 con dê của Zuckerberg, ngụ ý rằng đồng sáng lập Facebook cũng là người quan tâm đến Bitcoin, loại tiền mã hóa đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Điều thú vị khác là chữ GOAT (con dê) trong tiếng Anh là viết tắt của Greatest of All Time (vĩ đại nhất mọi thời đại). Do đó, bài viết có thể mang nghĩa Max và Bitcoin là 2 thứ "vĩ đại nhất mọi thời đại" đối với Zuckerberg.

Thành viên kylelock8788 trên diễn đàn Reddit còn chỉ ra Max trong tên của nhà báo Max Keiser, người luôn đưa ra phát ngôn ủng hộ Bitcoin. Tuy vậy, lịch sử giết dê ăn thịt của Mark Zuckerberg khiến cộng đồng Reddit dự đoán "Max" và "Bitcoin" sẽ sớm bị CEO Facebook làm thịt.

Theo Zing/CNBC