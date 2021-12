Chỉ bằng vài dòng trạng thái trên Twitter, tỷ phú Elon Musk đã khuấy động thị trường tiền ảo trong năm 2021, đặc biệt là đối với Bitcoin và Dogecoin.

“Dogecoin là tương lai của tiền tệ”

Elon Musk đã viết một loạt các tweet liên quan đến Dogecoin - loại tiền ảo sử dụng khuôn mặt chú chó Nhật Shiba Inu làm biểu tượng.

Vào tháng 2, tỷ phuú mở một cuộc bình chọn trên Twitter để hỏi về tương lại của tiền tệ và Dogecoin đã nhận được phiếu bầu áp đảo, thâm chí Elon Musk còn viết rằng: “Dogecoin sẽ lên đến tận Mặt Trăng”, khiến giá trị của loại tiền này sau đó tăng vọt 35%.

Dogecoin nhận được phiếu bầu áp đảo trong bài đăng của Elon Musk

“Mọi người có thể mua xe điện Tesla bằng Bitcoin”

Vào tháng 3, Musk cho biết mọi người có thể thanh toán bằng Bitcoin khi mua xe điện Tesla, giá Bitcoin tăng sau dòng tweet. Nhưng chỉ hai tháng sau khi thông báo, Musk tuyên bố hủy bỏ kế hoạch này. Trong một loạt các tweet, tỷ phú này giải thích mối quan tâm của mình về các vấn đề sử dụng năng lượng tác động đến môi trường, liên quan đến việc xử lý các giao dịch và khai thác Bitcoin.

Sự “quay đầu” này gây ra cú sụt giảm của cổ phiếu Tesla và thị trường tiền kỹ thuật số. Nhưng vào tháng 6, Musk lại khiến giá Bitcoin tăng vọt sau khi để lại dòng tweet rằng Tesla vẫn sẽ bắt đầu chấp nhận Bitcoin khi có xác nhận chính thức về việc sử dụng năng lượng sạch hợp lý.

Hãy gọi tôi là “cha đẻ của Doge”

Trong một tweet quảng cáo cho chương trình "Saturday Night Live" (SNL), tỷ phú đã tự gọi mình là “Dogefather” (cha đẻ của Doge). Dòng tweet này cùng với sự xác nhận đầu tư từ tỷ phú Mark Cuban, đã khiến giá Dogecoin tăng hơn tới 30%.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Musk trên SNL sau đó đã dẫn đến sự sụt giảm khi ông nói Dogecoin là một “sự vội vã”.

“Dogecoin chính là tiền”

Cứ tưởng rằng sự ảnh hưởng của Elon Musk đối với thị trường bắt đầu suy yếu vào tháng 7 và khi tỷ phú lui về “ở ẩn”, tránh xa các dòng tweet gây bão.

Tuy nhiên, sau đó Musk đã chia sẻ một bức ảnh hài hước chứa đoạn hội thoại của nam diễn viên Keanu Reeves trong phim “Matrix” với nội dung: “Liệu có thể kiếm được nhiều tiền với Dogecoin hay không?” và câu trả lời rằng: “Không, vì Dogecoin chính là tiền”.

Bức ảnh meme được tỷ phú chia sẻ trên Twitter

Vài tháng sau khi tỷ phú Mark Cuban nói với CNBC rằng Dogecoin là tiền điện tử tốt nhất như một phương tiện trao đổi, Musk đã nói trên Twitter rằng: “"I've been saying this for a while” (Tôi đã nói rồi mà).

Đến tháng 9, Musk cho biết phí Dogecoin sẽ phải giảm nếu muốn trở thành một lựa chọn thanh toán. Dòng tweet được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành AMC - Adam Aron “đùa giỡn” với ý tưởng chấp nhận Dogecoin để thanh toán.

“Floki đã đến”

Shiba Inu, thường được gọi là "kẻ giết Dogecoin", cũng là một loại tiền ảo lấy cảm hứng từ chú chó Shiba Inu, đã bắt đầu tăng mạnh vào tháng 10 sau khi Musk đăng một bức ảnh về chú chó Nhật của mình có tên "Floki" với dòng tweet “Floki has arrived” (Floki đã đến), nhưng sau đó ông tiết lộ rằng mình không nắm giữ bất kỳ tiền điện tử Shiba Inu nào, chỉ sở hữu Bitcoin, Ether và Dogecoin.

Hình ảnh chú chó Floki của Elon Musk

“Tôi có nên bán 10% cổ phần để đómg thuế?”

Cổ phiếu Tesla đã sụt giảm vào tháng 11 sau khi Musk đăng một cuộc thăm dò trên Twitter hỏi liệu rằng mình có nên bán 10% cổ phần để đóng thuế, nhằm đáp lại những chỉ trích không nộp thuế. Trong số 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, gần 60% đã bỏ phiếu đồng ý.

“Tôi sẽ đóng thuế 11 tỷ USD”

Vào tháng 12, Musk tuyên bố sẽ nộp 11 tỷ USD tiền thuế, số tiền có thể tạo thành một khoản thanh toán kỷ lục cho Sở Thuế Mỹ. Trong bài phỏng vấn “Nhân vật của năm” trên tạp chí Time, tỷ phú cho biết rằng thị trường vẫn luôn tự biến động dù có các dòng tweet của mình hay không.

Hương Dung (Theo Markets Insider)