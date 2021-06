Người phụ nữ phát hiện bị theo dõi bằng camera quay lén được gắn trong món quà sếp tặng. Thủ phạm sau đó bị phạt 10 tháng tù giam.

Một người phụ nữ Hàn Quốc bị sếp của mình, người đã có gia đình, theo dõi bằng camera quay lén được gắn trong chiếc đồng hồ mà ông tặng cô. Đây là một trong nhiều câu chuyện được ghi lại ở một báo cáo dài 105 trang về vấn nạn tội phạm tình dục kỹ thuật số tại Hàn Quốc.

“Vụ việc xảy ra trong phòng riêng của tôi. Vì vậy, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy ám ảnh khi ở trong phòng”, cô nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2020.

Cụ thể, người đàn ông thường xuyên có những hành động thân mật quá mức, và cô cảm thấy nghi ngờ khi ông liên tục nhắc về món quà, sau khi cô chuyển vị trí của chiếc đồng hồ trong phòng ngủ của mình.

Một chiếc camera mini có thể lắp vào nhiều số thiết bị khác. Ảnh: Vice.

Sau khi tìm hiểu về món quà này, cô phát hiện ra đó thực chất là một chiếc camera giấu kín, đã truyền cảnh phòng ngủ của cô hơn một tháng tới điện thoại của vị sếp.

Người phụ nữ Hàn Quốc đã phải trải qua một quy trình pháp lý phức tạp để giải quyết trường hợp của mình. Đồng thời, cô phải vật lộn với chấn thương tâm lý kéo dài một năm. Sau đó, thủ phạm bị kết án 10 tháng tù giam. Mức án này được truyền thông đánh giá là quá nhẹ.

Bản báo cáo có tiêu đề “My Life is Not Your Porn: Digital Sex Crimes in South Korea” của Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) có trụ sở tại Mỹ, cung cấp thông tin tội ác liên quan đến hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận.

Báo cáo dựa trên 38 cuộc phỏng vấn với những nạn nhân, các quan chức chính phủ và các nhà hoạt động xã hội, cũng như một cuộc khảo sát trực tuyến với 554 người.

Theo kết quả nghiên cứu, số vụ truy tố tội phạm tình dục ở Hàn Quốc liên quan đến hành vi quay phim bất hợp pháp đã tăng vọt trong giai đoạn 2008-2017, từ 585 lên 6.615 trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không được báo cáo.

Một bức tranh được lắp camera ẩn được trưng bày tại cửa hàng camera do thám ở thành phố cảng Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: HRW.

Vào năm 2018, HRW cho biết trường hợp một phụ nữ khác bị quay lén 2 tuần qua cửa sổ nhà, cô chỉ phát hiện khi được cảnh sát thông báo.

Ngay cả sau khi chuyển đến nơi ở mới, cô vẫn cảm thấy bất an khi ở nhà và ở những nơi công cộng, luôn lo sợ rằng có ai đó đang lén lút theo dõi mình.

Trong khi đó, giám đốc của một công ty phát hiện camera gián điệp nói với HRW về một khách hàng liên tục bị làm phiền và quay lén tại nhà. Đến mức cô phải dựng lều trong nhà của mình.

Vụ việc khác xảy ra vào tháng 9/2019. Chỉ 3 tháng trước đám cưới, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của bệnh viện đã tự sát sau khi biết rằng cô bị đồng nghiệp quay lén trong phòng thay đồ tại nơi làm việc. Trả lời HRW, cha người phụ nữ cho biết thủ phạm chỉ bị kết án 10 tháng tù giam.

Một cuộc biểu tình chống "spy-cam porn" ở Seoul vào 2018. Một báo cáo mới cho biết tội phạm kỹ thuật số hiện đã quá phổ biến, chúng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Ảnh: The Times.

HRW cho biết chấn thương tâm lý từ vấn nạn tội phạm tình dục kỹ thuật số dẫn đến các hành vi tự tử, bị đe dọa và sai khiến trong một số trường hợp.

Năm 2020, vụ án mang tên “Phòng chat thứ N”, với các ​​cảnh quay bạo lực tình dục được lan truyền trên những nhóm chat có ít nhất 260.000 thành viên khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao.

Theo Zing/Vice