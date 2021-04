Gia đình một chú rể tại miền trung Java (Indonesia) đã đến nhầm nhà cô dâu vì tin hướng dẫn trên bản đồ Google Maps.

Theo Indian Express, sự việc xảy ra do có 2 lễ cưới và đính hôn diễn ra cùng ngày trong quận. Họ nhà trai đã sử dụng Google Maps để tìm đường đến nhà cô dâu nằm tại làng Losari, quận Pakis ở miền trung Java. Tuy nhiên, ứng dụng đã hướng dẫn đoàn chú rể đến làng Jengkol, cách Losari không xa.

Cô dâu Maria Ulfa chia sẻ không biết sự nhầm lẫn bởi lo trang điểm.

“Tôi bất ngờ khi nhìn đoàn chú rể vì không quen biết ai”, Utah nói sau khi một người chú hỏi vị trí xuất phát của đoàn rể, gia đình cô mới biết sự nhầm lẫn. Trong khi chú rể của Utah đến từ Kendal, đoàn rước dâu đến nhầm nhà cô khởi hành từ huyện Pemalang.

Đoàn rước dâu đã đến nhầm nhà cô dâu vì tin hướng dẫn trên bản đồ Google Maps. Ảnh: Times Now.

Theo Rojak Daily, đoàn chú rể đến nhầm nhà Utah đã cáo lỗi và xin lại sính lễ. Gia đình cô dâu cũng nhờ người chỉ đường đến đúng đám cưới. Theo chia sẻ của Utah, đoàn chú rể của cô đến lễ đính hôn muộn do tìm nhà vệ sinh.

Trên Internet, đoạn video thu hút hàng nghìn lượt thích quay cảnh đoàn rước dâu của chú rể rời khỏi nhà Utah trong trạng thái bối rối, cầm sính lễ trên tay.

Đây không phải lần đầu rắc rối xảy ra do tính năng chỉ đường của Google Maps. Tháng 2/2020, một người đàn ông tại Mỹ đã gặp tai nạn do Google Maps. Thay vì lên cầu, người này đã lao xe xuống sông do chạy theo hướng dẫn của Google Maps.

Trước đó vào tháng 6/2019, gần 100 xe hơi đã mắc kẹt trên con đường chưa trải nhựa đầy bùn đất hướng tới sân bay Denver (Mỹ). Nguyên nhân được cho là bản đồ Google Maps dẫn đi đường tắt. Sự cố xảy ra khi tuyến đường tới sân bay Denver bị tắc nghẽn, nhiều tài xế dùng Google Maps để tìm đường tránh.

Theo Zing/Indian Express