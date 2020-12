Jessica Johnson, 41 tuổi, đã nghi ngờ khi nhìn thấy thẻ tín dụng liên tục bị trừ tiền từ hệ thống thanh toán của Apple. Sau khi tìm hiểu, Johnson phát hiện những giao dịch đến từ con trai út George, nạp tiền vào game Sonic Forces trên iPad để nâng cấp nhân vật.

Theo New YorkPost, tổng số tiền George nạp vào game bằng thẻ của Johnson là 16.293,10 USD , gồm nhiều giao dịch liên tục trong tháng 7 với giá trị 1,99- 99,99 USD . Riêng ngày 9/7, George đã nạp tiền 25 lần khiến thẻ của Johnson bị trừ 2.500 USD .

Johnson giật mình khi biết con trai George nạp hơn 16.000 USD vào game. Ảnh: New York Post.

Ban đầu, Johnson cho rằng các giao dịch là lỗi hệ thống bởi chúng được gộp thành một giao dịch lớn. Dù đã gửi đơn khiếu nại lên ngân hàng Chase từ tháng 7 nhưng phải 3 tháng sau, Johnson mới được yêu cầu liên hệ Apple bởi đó là các giao dịch thật.

Khi liên hệ với Apple để kiểm tra, Johnson mới biết "thủ phạm" là George bởi các giao dịch đều đến từ Sonic Forces, tựa game mà con trai cô thường chơi. Do quá hạn 60 ngày từ khi thực hiện giao dịch, Johnson không được Apple hoàn tiền. Nhân viên Apple còn nói rằng có một tính năng kiểm soát trong iOS mà Johnson "lẽ ra nên biết".

Thông thường, người dùng sẽ nhận hóa đơn bằng email nếu có giao dịch trên App Store hoặc iCloud. Johnson thừa nhận đã không phát hiện sớm để nhanh chóng xử lý.

“Nếu biết được tính năng kiểm soát này, tôi đã không để con trai 6 tuổi nạp gần 20.000 USD cho những vật phẩm ảo trong game”, Johnson nói rằng Sonic Forces đã “dụ dỗ” những đứa trẻ nạp tiền.

“Không có người lớn nào trả 100 USD cho tiền ảo trong game đâu”.

Hiện Sega, nhà sản xuất Sonic Forces chưa đưa ra phản hồi. Apple và ngân hàng Chase cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, Johnson sẽ phải gánh khoản nợ mà con trai mình gây ra. "Thu nhập của tôi đã giảm 80% trong năm nay", người mẹ là nhà môi giới bất động sản chia sẻ.

iOS được trang bị một số tính năng giúp phụ huynh kiểm soát việc sử dụng iPhone, iPad của con cái, kể cả giới hạn việc mua sắm và truy cập ứng dụng. Apple cũng khuyến khích phụ huynh quản lý thói quen sử dụng thiết bị của con bởi đây không phải lần đầu tình trạng này diễn ra.

Trước đó vào tháng 7, người cha tên Steve Cumming đã giật mình khi phát hiện thẻ tín dụng bị trừ 5.700 USD , lý do đến từ đứa con gái 11 tuổi nạp tiền vào game của Roblox.

Trong khoảng thời gian phong tỏa do dịch, Cumming truy cập website của ngân hàng để đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến thì thấy hàng trăm giao dịch từ 1,2 USD đến 12,5 USD , khiến thẻ của ông chuyển sang trạng thái thấu chi (overdraft).

Dù thừa nhận không đọc điều khoản khi nạp tiền vào game, Cumming bày tỏ sự ngạc nhiên khi một trò chơi thiết kế cho trẻ em lại cho phép thực hiện đến hàng trăm giao dịch trị giá nghìn USD chỉ trong vài tuần.

Theo Zing

Apple vừa công bố danh sách người chiến thắng App Store Best of 2020, những ứng dụng và game hàng đầu do biên tập viên lựa chọn.