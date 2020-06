Cơ quan quản lý yêu cầu tạm dừng đăng ký người dùng và sửa nội dung. Động thái ảnh hưởng đến 10 ứng dụng livestreaming lớn nhất của đất nước.

Trung Quốc đã phạt 10 trong số các ứng dụng livestreaming phổ biến nhất của đất nước, đình chỉ một số hoạt động của họ trong một cuộc đàn áp mới đối với các dịch vụ phát triển nhanh được hỗ trợ bởi Tencent Holdings Ltd. và ByteDance Ltd.

Các nhà quản lý cho biết Xigua của ByteDance và 3 ứng dụng được điều hành bởi các công ty được Tencent hậu thuẫn - Bilibili Inc., Huya Inc. và DouYu International Holdings Ltd. – nằm trong số những đối tượng bị trừng phạt bằng cách tạm dừng đăng ký người dùng mới và sửa nội dung.

Trung Quốc trừng phạt các nền tảng phát trực tuyến vì nội dung "nhạy cảm"

Cục Quản lý Không gian Mạng của Trung Quốc cho biết trong một thông báo được đăng hôm thứ Ba 23-6. Cơ quan giám sát cho biết các dịch vụ này phải khắc phục nội dung thô tục và có vấn đề khác bị liệt vào danh sách đen các máy chủ phát trực tiếp, mà không nêu chi tiết. NetEase Inc., CC CC Live và Baidu Inc cũng nằm trong danh sách.

Bắc Kinh đang tăng cường kiểm tra đối với các đại gia internet trên đất nước khi họ đào sâu vào nội dung và đội ngũ người dùng tăng lên hàng trăm triệu. Đặc biệt, việc phát trực tiếp đã phát triển trong những năm qua khi các nền tảng từ Bilibili đến DouYu trở thành diễn đàn truyền thông xã hội sôi động, vượt ra ngoài các thành phố và về vùng nông thôn, cho phép một sự bùng nổ truyền thông ngày càng khó theo dõi. Chính điều đó đã thúc đẩy một đội ngũ những người có ảnh hưởng trực tuyến ngày càng tăng với hàng triệu người theo dõi.

Không rõ nội dung bị đình chỉ lần này bao gồm những gì. Cả Huya và DouYu, đăng trong phần đề xuất chính trong ứng dụng của họ rằng chúng đã tạm dừng cập nhật kể từ thứ Ba, mà không giải thích chi tiết. Các đại diện của Baidu, Bilibili, ByteDance, Huya, NetEase và DouYu không trả lời các yêu cầu bình luận.

Các nhà quản lý cho biết hôm thứ ba các hình phạt được đưa ra sau khi họ tiến hành kiểm tra tổng cộng 31 nền tảng phát trực tuyến chính.

Vào tháng Tư, các nhà quản lý Trung Quốc đã đình chỉ các kênh quan trọng trong ứng dụng di động hàng đầu của Baidu, trích dẫn nội dung thô tục. Hình phạt hai tuần đó có thể làm giảm doanh thu từ hoạt động tìm kiếm và kinh doanh thức ăn cốt lõi trong quý 6 gần 2%, theo ước tính của nhà phân tích Thomas Chong của Jefferies.

Theo ĐTTCO/Bloomberg