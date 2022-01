DoYoSe English là bộ sản phẩm học tiếng Anh thông minh, được kỳ vọng trở thành giải pháp giúp trẻ em từ 4 - 11 tuổi tự học tiếng Anh có hiệu quả cao.

DoYoSe English được thiết kế với 4 khóa học Phonics, Ground, Mountain, Sky cung cấp nội dung học tiếng Anh theo phương pháp giáo dục STEAM (lồng ghép kiến thức, kỹ năng thuộc 5 chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật). Nhờ vậy DoYoSe English giúp cho các bé từ 4 - 11 tuổi học tiếng Anh theo hướng tương tác, thực hành đồng thời hỗ trợ phát triển cảm xúc, kỹ năng tự lập của trẻ, những nền tảng ban đầu hình thành nên thế hệ công dân toàn cầu.

Cụ thể, DoYoSe English là một bộ sản phẩm học tiếng Anh đến từ Hàn Quốc gồm ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng/Smartphone, bộ sách kỹ thuật số Smart Workbook, được kết nối với nhau bởi bút thông minh Smart Pen. Chỉ 60 phút mỗi ngày, gồm 30 phút học và 30 phút ôn luyện trên Smart Workbook, trẻ được cuốn hút học tiếng Anh với nhiều hoạt động liên tục: hiểu từ vựng, chơi trò chơi, nghe, xem hoạt hình và phát âm lại…

DoYoSe English là giải pháp cho trẻ học tiếng Anh

Mỗi khóa học được thiết kế cho một năm học, từ 48 tuần đến 52 tuần, mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi 30 phút học và 30 phút thực hành ôn luyện, mỗi bài học được thiết kế bằng phương pháp 4R: Ready (khởi động) - Real (trực quan), Repeat (ôn lại), Reinforce (củng cố chuyên sâu).

Đại diện Tập đoàn Kyowon, ông Ryan chia sẻ: “Chúng tôi đã nghiên cứu và thấy rằng, thời gian trung bình cho mỗi trẻ tập trung tốt nhất là 30 phút mỗi ngày để tiếp thu các kiến thức mới và các bài học của DoYoSe English được thiết kế dựa trên nguyên lý vàng về thời gian tập trung nhất của trẻ. Hiện nay, DoYoSe English là bộ sản phẩm tự học tiếng Anh dành cho trẻ em tại Hàn Quốc với gần 400.000 gia đình yêu thích sử dụng”.

Bộ sản phẩm DoYoSe English giúp các bé không chỉ học tiếng Anh mà còn biết thêm kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau

Ông Ryan cũng nhấn mạnh, “Việt Nam là thị trường trọng tâm mà chúng tôi hướng tới, bởi tương đồng về sự quan tâm của phụ huynh ở Việt Nam và Hàn Quốc đối với con cái. Hiện tại, phụ huynh Việt Nam có thể cài đặt ứng dụng Smart Mom trên Smartphone để theo dõi tiến trình học tập của con mỗi ngày như nghe lại các đoạn phát âm của con, thời gian và mức độ tập trung con tự học,… Tôi tin tưởng Doyose English sẽ được các bậc phụ huynh Việt Nam đón nhận như một món quà hữu ích dành cho các thiên thần của mình”.

Bút thông minh giúp cho việc tương tác giữa bé và bài học cuốn hút hơn

Sản phẩm DoYoSe English sử dụng 100% đồ họa 3D nhằm thu hút các bạn nhỏ chăm chú học tập, ghi nhớ nhanh và lâu so với hình ảnh đồ họa 2D thông thường. Mặt khác, 100% giọng thoại đều được lồng tiếng bởi các diễn viên từ nhà hát kịch nổi tiếng Broadway, New York. Đây cũng là những lý do góp phần tạo niềm tin đối với khách hàng tại thị trường Hàn Quốc khi có tới 95% khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm DoYoSe English liên tục trên 12 tháng.

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Công ty MobiFone Plus - thành viên của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã lựa chọn bộ sản phẩm giáo dục DoYoSe English với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam lứa tuổi tiền tiểu học và tiểu học sớm được làm quen với bộ giáo trình công nghệ số, làm cho việc tiếp nhận tiếng Anh dễ dàng, tự nhiên hơn.

Chương trình 7 ngày học thử miễn phí bắt đầu từ 6/1 - 31/1/2022

Nhân dịp ra mắt sản phẩm tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu đồng hành cùng các gia đình Việt và dành cho các bạn nhỏ những trải nghiệm mới mẻ, thích thú với việc học tiếng Anh, Công ty MobiFone Plus hỗ trợ 1.000 phụ huynh và bé tại Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ được trải nghiệm bộ sản phẩm hoàn toàn miễn phí trong 7 ngày khi đăng ký sớm nhất. Chương trình sẽ diễn ra từ 6/1 - 31/1/2022.

Phụ huynh đăng ký tham gia chương trình trên website https://doyosevietnam.com.vn và đội ngũ nhân viên tư vấn giáo dục sẽ đưa bộ sản phẩm (sách thông minh Smart Workbook và bút thông minh Smart Pen) tới tận nhà, cài đặt ứng dụng lên máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone của phụ huynh, kết nối bút với thiết bị và hướng dẫn các bé sử dụng.

Phụ huynh cũng có thể chủ động tải ứng dụng DoYoSe English về máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh cho bé dùng thử miễn phí. Ngoài ra, tất cả các khách hàng sẽ được giảm giá 50% khi mua sản phẩm DoYoSe Semi - Premium (gồm 1 năm Bản quyền ứng dụng DoYoSe English, Bút thông minh Smart Pen, Bộ sách thông minh Smart Workbook) từ ngày 6/1 - 15/2/2022.

Thế Định