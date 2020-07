Ngày 13/7, Gartner đã công bố dự báo mới nhất về tăng trưởng CNTT toàn cầu, trong đó dự kiến tổng chi tiêu sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2020.

Theo Công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu Gartner thì chi tiêu cho lĩnh vực CNTT toàn cầu có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cụ thể Gartner dự báo chi tiêu cho CNTT toàn cầu sẽ sụt giảm 7,3% trong năm 2020 đạt 3,5 nghìn tỷ USD vào cuối năm nay, so với khoảng 3,8 nghìn tỷ USD trong năm 2019.

Đại dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và chưa có dấu hiệu kết thúc. Việc hạn chế đi lại cũng như dừng tổ chức các sự kiện đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhiều công ty trên toàn thế giới. Bên cạnh đó việc chuyển sang mô hình làm việc từ xa và sự bấp bênh của nền kinh tế đã góp phần vào việc các công ty phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu hoặc thậm chí bị phá sản.

Dự báo mới nhất về tăng trưởng CNTT toàn cầu

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó thì để thích ứng với tình hình thực tế, các công ty đã phải đầu tư vào thiết bị và các dịch vụ mới để phục vụ cho các hoạt động như làm việc từ xa, hội họp trực tuyến…

Mỗi phân khúc chính của thị trường CNTT, bao gồm trung tâm dữ liệu, phần mềm doanh nghiệp, thiết bị và cả dịch vụ CNTT và truyền thông dự kiến sẽ trải qua sự suy giảm chi tiêu. Một số lĩnh vực sẽ vượt qua đại dịch tốt hơn một chút so với các lĩnh vực khác, tuy nhiên, nhìn chung các dịch vụ CNTT và truyền thông và phần mềm doanh nghiệp phải chịu đựng sự suy giảm ít nhất.

Tăng trưởng thiết bị được dự đoán là bị tác động mạnh nhất với mức giảm chi lên tới 16,1%, tiếp theo là đầu tư vào trung tâm dữ liệu giảm 10,3%.

Dự báo chi tiêu cho CNTT toàn cầu năm 2020 (triệu USD)

“Làm việc tại nhà đã gây ra sự tăng đột biến trong việc mua thiết bị khi các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tiếp tục kinh doanh của mình trong giai đoạn Covid-19 đang diễn ra, tuy nhiên, chi tiêu cho các thiết bị dự kiến sẽ không sớm trở lại mức của năm 2019”, Gartner cho biết.

Sự tồn đọng của các dự án CNTT đang chờ xử lý, bị gián đoạn hoặc bị hoãn lại do đại dịch Covid-19, dự kiến sẽ tác động đến dòng tiền hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, các Giám đốc công nghệ (CIO) có thể chuyển sang các dịch vụ dựa trên thuê bao và công nghệ đám mây thay vì lựa chọn công nghệ nội bộ đòi hỏi chi phí cao hơn.

Thị trường dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS) dự kiến sẽ tăng 13,4% lên 50,4 tỷ USD vào năm 2020 và các công cụ hội nghị video dựa trên đám mây cũng được dự đoán sẽ tăng đột biến, với chi tiêu dự kiến tăng 46,7% trong năm nay.

John David Lovelock, Phó Chủ tịch của Gartner cho rằng: “Các tổ chức không thể quay lại các quy trình trước đây hiện đã lỗi thời do sự gián đoạn về nguồn doanh thu chính của họ trong đại dịch. Từ rạp chiếu phim đến ngân hàng, Covid-19 đang buộc tất cả các tổ chức phải sáng tạo và duy trì hoạt động mà không cung cấp các trải nghiệm vật lý. Cụ thể, các CIO nên ngay lập tức lên kế hoạch ứng dụng kỹ thuật số nhiều hơn so với dự kiến đầu năm 2020 khi mà nguồn tiền đầu tư vào CNTT ít đi”.

Phan Văn Hòa (theo ZDnet)